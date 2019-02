Na het kinderpardon wacht voor de ChristenUnie de klimaatdiscussie

Het twee weken geleden verruimde kinderpardon staat daarbij voorop. Dat het tijdens de formatie niet lukte om gewortelde kinderen in Nederland te laten blijven, lag de partij lange tijd zwaar op de maag. ‘Dit doet pijn,’ erkende fractievoorzitter Gert-Jan Segers destijds meteen. Tijdens achtereenvolgende partijcongressen spoorden de leden hun fractie aan in Den Haag voor een versoepeling te blijven ijveren. Na het vorige congres in november moest Segers bijvoorbeeld nog bij de coalitiepartners pleiten voor een uitzetstop van gewortelde kinderen.

Dat de wereld er nu heel anders bij ligt, stemt Segers tevreden, zei hij tegen de leden. “Ik zal jullie eerlijk zeggen, ik had toen niet durven hopen en geloven dat we snel enig succes zouden kunnen boeken.”

Ook de leden waren zaterdag mild gestemd. Een van hen, asielactivist Anthony Fountain, besloot zelfs een oproep om alle asielzoekers rechtsbijstand te geven toch maar niet in stemming te brengen. “De motie is opgesteld voor de versoepeling van het kinderpardon. We beseffen dat er nu geen politieke ruimte is om het regeerakkoord weer open te breken.”

Dividendbelasting Vorig jaar sneuvelden al andere plannen waar de ChristenUnie niet gelukkig mee was. In oktober ging de afschaffing van de dividendbelasting van de baan. Kamerlid Eppo Bruins had dat eerder ‘een hele meloen om door te slikken’ genoemd. Een maand eerder schrapte staatssecretaris van sociale zaken Tamara van Ark een plan waarbij arbeidsgehandicapten minder pensioen zouden opbouwen. Ook daar had de ChristenUnie als zelfverklaard hoeder van de zwakkeren in de samenleving grote moeite mee. Ondertussen houdt de ChristenUnie zich als kleinste coalitiepartner aardig staande. Als enige van de vier partijen staat zij in opiniepeilingen op winst. Tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart hoopt de partij genoeg stemmen binnen te halen om van drie naar vier zetels in de Eerste Kamer te groeien. Ondertussen stijgt ook het aantal partijleden, en verschijnen de Kamerleden regelmatig in de media. Dat het tijdens de formatie niet lukte om gewortelde kinderen in Nederland te laten blijven, lag de partij lange tijd zwaar op de maag Toch moeten er het komende jaar wel een aantal zaken gerealiseerd worden, zei Segers in zijn toespraak voor het congres. De ChristenUnie wil al jaren dat de overheid meer doet om slachtoffers van mensenhandel en mensen met problematische schulden te helpen. “Daarover hebben we goede en mooie voornemens in het regeerakkoord gezet. Maar het duurt te lang voordat er echt werk van wordt gemaakt.”

Klimaatakkoord Een ander strijdpunt belooft het klimaatbeleid te worden. In januari maakte Segers al duidelijk dat hij grote waarde hecht aan de uitvoering van het in december gesloten klimaatakkoord. “Zonder klimaatakkoord hebben we geen kabinet.” Zaterdag hekelde Segers de twaalf provinciale CDA-lijsttrekkers die afgelopen week betoogden dat het in december gesloten klimaatakkoord niet reëel is. “Binnen de coalitie zijn er op dit punt verschillende zorgen en smaken. Soms zijn er opeens twaalf lijsttrekkers die een artikel schrijven en zeggen dat we niet te ambitieus moeten zijn. Maar wij hebben ook twaalf lijsttrekkers. Samen met hen willen we een ambitieus klimaatakkoord waar we echt streven naar minder opwarming, naar schone energie, schone lucht.” Senator Mirjam Bikker hoopt dat de coalitiepartners CDA en VVD nog bijdraaien in hun kritiek op het klimaatakkoord. “Klimaatbeleid biedt ook veel kansen voor ondernemers. Het zou mooi zijn als de traditionele ondernemerspartijen dat de komende tijd ook inzien.”

