Na de zege van Forum voor Democratie geldt: práát met elkaar

“We willen graag gelijk krijgen, en daarom beginnen we vaak met gelijk hébben. Dat is meestal de makkelijke route: je hebt je oordeel al klaar, en je vermijdt de inspanning om dat oordeel echt te doordenken en daardoor misschien wel van mening te veranderen. De psycholoog Daniel Kahneman liet al zien: we zijn geneigd om datgene wat ons veronderstelde gelijk onderbouwt veel belangrijker te vinden dan andere ideeën. Je moet enige inspanning plegen om ­tegen jezelf in te denken. Geef jezelf dus de opdracht om gewoon nieuwsgierig te zijn.”

“Dat betekent niet dat je er in zo’n gesprek niet op mag wijzen dat Thierry Baudet flirt met extreem-rechts gedachtengoed. Maar het begint met nieuwsgierigheid naar die buurman en z’n beweegredenen. Dat is geen eenvoudige opdracht. Het kost moeite om nieuwsgierig te zijn. Dan kan het zomaar zo zijn dat die buurman de overwinningsspeech van Baudet ook weerzinwekkend vond.

“Daar kan een hele reeks verschillende antwoorden op volgen: omdat hij vindt dat het huidige politieke systeem gebroken moet worden; omdat hij zich niet gehoord voelt door de gevestigde partijen; omdat hij angstig is voor de grote veranderingen in de wereld. Begin niet direct met allerlei verwijzingen naar fascisme en racisme, want dan wordt het sowieso geen goed gesprek. Ga er niet met gestrekt been in.

“Stel, je buurman heeft op Forum voor Democratie gestemd en jij vindt dat vreselijk. Is het dan echt zo moeilijk om met ­elkaar in gesprek te gaan? Stel gewoon de voor de hand liggende vraag: waarom heb je op die partij gestemd?

‘Het gesprek moet gaan over zorgen over immigratie, de Europese Unie of achterblijvende inkomensstijging’

Hans de Bruijn, bestuurskundige en debatspecialist



“Er hangt een soort intellectualisme rondom Baudet: waar komen zijn ideeën vandaan, door wie of wat is hij geïnspireerd, door welke denkers? In het gesprek tussen voor- en tegenstanders van Forum voor Democratie is dat volstrekt irrelevant. Vraag FvD-stemmers naar hun motieven – doe dat! – en dan zul je zien dat dat allemaal geen rol speelt.

“Waar het ze wél om gaat: zorgen over immigratie, over de kosten van de bestrijding van klimaatverandering, over de Europese Unie, over achterblijvende inkomensstijging. Daar zou het gesprek over moeten gaan. Gewoon op de inhoud. Onder aanhangers van Baudet leven die thema’s. Als je met elkaar in gesprek wilt, zul je die zorgen serieus moeten nemen. Het moet gaan over die issues, over de inhoud.

“Laat die discutabele duiding van het stemgedrag van FvD-stemmers voor wat het is. Als je wilt weten wat mensen beweegt, erken dan hun zorgen. Dat gaat twee kanten op: FvD-stemmers moeten luisteren naar de bezorgdheid die mensen aan de andere kant hebben over de geur van foute ideeën die opstijgt uit de taal van Baudet. Tegelijkertijd: van de impact van zo’n gesprek moet je je niet te veel voorstellen. Kijk maar naar wat er op sociale media gebeurt. Daar vindt amper gesprek plaats. Mensen graven zich in. Gesprekken daar leiden nooit tot consensus of tot groter wederzijds begrip. Rechts wordt rechtser, links wordt linkser.

“Een echt gesprek heeft ontmoeting nodig. Face to face. Maar daar ben ik niet zo optimistisch over: daarvoor moeten mensen uit hun bubbels breken en de verbinding met mensen uit andere bubbels aangaan. Wat daarvoor nodig is? Burgerschap.”