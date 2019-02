Na de VS stapt ook Rusland uit het ontwapeningsverdrag

Het INF-verdrag - het verdrag voor Intermediate-Range Nuclear Forces - is een overeenkomst tussen de VS en de Sovjet-Unie, die eind 1987 werd getekend door de Amerikaanse en Russische leiders Ronald Reagan en Michail Gorbatsjov. Het akkoord moest de dreiging van kernwapens in Europa verminderen. Het verbiedt ballistische raketten met een nucleaire of conventionele lading als die een bereik hebben tussen 500 en 5500 kilometer.

“Onze Amerikaanse partners hebben aangekondigd dat ze het verdrag opzeggen, wij zeggen het ook op”, zei Poetin tijdens een bijeenkomst met diplomaten. Hij gaf meteen het groene licht van de ontwikkeling van een nieuw type middellangeafstandsraket.

Onnodige restricties Officieel verliep vandaag een Amerikaans ultimatum aan Rusland om verboden kruisraketten op te geven, waarover het land volgens de VS beschikt, en door Rusland wordt ontkend. Als Moskou niet alsnog zou toegeven over de raketten te beschikken én ze opgeeft, zou Washington de stekker uit het bilaterale INF-verdrag trekken dat deze wapens sinds het einde van de Koude Oorlog verbiedt, wat gisteren is gebeurd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat Rusland het verdrag schendt, maar Poetin bestrijdt dat. Volgens Amerikaanse critici van het verdrag legt hun land zich met het INF onnodige restricties op. Ten eerste richting Rusland: als de Amerikaanse beschuldiging klopt dat Moskou al lanceervoertuigen met kruisraketten heeft, dan is het INF verworden tot eenzijdige Amerikaanse terughoudendheid. Ook Washington zou dan best weer vergelijkbare wapens kunnen produceren, redeneert men. Nog belangrijker is dat een verdrag met alleen Rusland niet meer zou passen bij de machtsverhoudingen van de 21ste eeuw. Sinds het einde van de Koude Oorlog zijn er in Azië en het Midden-Oosten nieuwe militaire spelers opgekomen die wel raketten kunnen ontwikkelen. Iran en China steken daar veel moeite in omdat het de ideale manier is om met een relatief zwakke luchtmacht toch tegenstanders te bombarderen.

Kies voor dialoog China heeft zich inmiddels ook over de kwestie uitgelaten. De Verenigde Staten moeten de meningsverschillen met Rusland oplossen via een dialoog, in plaats van te dreigen zich uit een belangrijk ontwapeningsakkoord terug te trekken. Dat heeft het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken gemeld. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei vrijdag dat Washington binnen zes maanden uit het akkoord stapt, tenzij Rusland zich weer “volledig en controleerbaar” aan het verdrag houdt. Volgens Washington schendt Moskou met nieuwe kruisraketten het akkoord, dat dergelijke wapens met een bereik van 500 tot 5500 kilometer verbiedt. “Het akkoord heeft een groot belang om de relaties tussen grootmachten te verbeteren, internationale en regionale vrede te versterken en wereldwijd de strategische balans en stabiliteit te bewaren”, stelt China.

