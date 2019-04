Na de tweede overlegronde tussen May en Corbyn is het optimisme ver te zoeken

Nadat premier Theresa May en Jeremy Corbyn elkaar woensdag uitgebreid spraken klonken nog positieve geluiden, maar na de gesprekken donderdag tussen de twee onderhandelingsteams moest dat optimisme met een lantaarntje worden gezocht.

‘Gedetailleerd en productief’, liet het May-kamp weten. ‘Gedetailleerd en technisch’, was de Labour-samenvatting. Erg urgent klonk dat allemaal niet. Veel meer aandacht ging donderdag uit naar een lekkage in het Lagerhuis, waar een stortbui leek los te barsten in de inmiddels overbekende parlementszaal.

Vicevoorzitter Lindsay Hoyle van het Lagerhuis schorst de vergadering wegens een lekkage in het gebouw. © AFP

Grote verdeeldheid Beide kampen bewandelen een slap koord. Elke concessie die ze doen aan de andere partij kan leiden tot een revolte in de eigen gelederen. Voor May zouden dat toezeggingen kunnen zijn over bijvoorbeeld een tweede referendum of een veel zachtere brexit. Maar ook binnen Labour zelf heerst grote verdeeldheid over zo’n tweede referendum en wat de vraag dan zou moeten zijn. Woensdagavond komen alle 28 EU-regeringsleiders in spoedzitting bijeen in Brussel en moet May een duidelijk verhaal hebben over hoe het nu verder moet. In Londen wordt druk gesleuteld aan een nieuw uitstelverzoek aan de EU, waarop de 27 andere leiders een unaniem antwoord moeten geven. Eerder zei May te streven naar een uitstel tot 22 mei, voor de Europese verkiezingen, maar dan zou de aloude terugtrekkingsovereenkomst tussen Londen en Brussel uiterlijk 12 april door het Lagerhuis moeten worden omhelsd. Die kans lijkt nihil.

Rampscenario Hoewel Frankrijk het meest neigt naar een no deal-brexit op 12 april, lijkt er geen consensus te zijn over zo’n drastisch antwoord op het Britse uitstelverzoek. Vooral de landen die het meest zullen lijden onder een ‘no deal’, waaronder Ierland en Nederland, willen zo’n rampscenario vermijden. “Wij zullen alles doen om een wanorderlijk vertrek te voorkomen”, zei ook de Duitse bondskanselier Merkel tijdens een bezoek aan Ierland. Daar bezocht ze samen met de Ierse premier Varadkar onder meer de veelbesproken (open) grens met Noord-Ierland. De meeste EU-landen hebben evenmin trek in wéér een kort uitstel, tot 22 mei, zonder zicht op een oplossing. Mocht May volgende week niet zelf met een verzoek komen voor een veel langer brexit-uitstel is de kans groot dat de 27 landen haar dat tegenvoorstel doen. Gesproken wordt over een verlenging tot eind dit jaar, tot volgend voorjaar of zelfs tot eind 2020. In alle gevallen is het Verenigd Koninkrijk verplicht om mee te doen aan de Europese verkiezingen.

