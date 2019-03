Na de ingreep bij KLM wordt Wopke Hoekstra plots beschouwd als premierskandidaat

Met de koop van aandelen in Air France-KLM betrad Wopke Hoekstra vorige week in één keer de politieke schijnwerpers. De minister van financiën had in eigen land tot nu toe een wat flets profiel, maar sinds de koop wordt hij geroemd als de man die de nationale trots uit handen van Frankrijk redde.

Partijgenoot en CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma noemde Hoekstra het afgelopen weekeinde zelfs als geschikte premierskandidaat.

De Tweede Kamer debatteert waarschijnlijk vandaag al met Hoekstra over de aandelenkoop. Binnen en buiten de coalitie reageerden partijen vorige week met gejuich op het besluit. Veel partijen vinden ook dat de marktwerking te ver is doorgeschoten. Hoekstra kan zich nu manifesteren als de man die daar daadwerkelijk paal en perk aan stelt.

Deze ‘Hanze-coalitie’ komt uit de koker van premier Rutte, en was bedoeld om na brexit de Angelsaksische nadruk op vrijhandel hoog te houden. In de praktijk voert Hoekstra de Hanze-strategie uit door regelmatig met de gelijkgezinde ministers van financiën te overleggen.

In Europa kende men hem al wel als uitgesproken. Hij is de aanvoerder van een achttal kleinere noordelijke landen die zich sterk maken voor een open markteconomie en begrotingsdiscipline.

Traditioneel zijn ministers van financiën prominente bewindspersonen. Gerrit Zalm, Wouter Bos en Jeroen Dijsselbloem genoten allemaal een behoorlijke mate van populariteit. In Den Haag golden ze als invloedrijk. De minister van financiën gaat over de hele rijksbegroting, dus kijkt bij iedere collega over de schouder mee. Maar tot een week geleden had Hoekstra in eigen land nog niet het profiel dat bij zijn functie past.

Zelfvertrouwen

Hoekstra presenteert zich met zelfvertrouwen als tegenstander van deze plannen. In juli zei hij tegen deze krant dat de diplomatieke statuur van Nederland na brexit groeit, en dat hij voor collega’s in Parijs en Berlijn een belangrijker gesprekspartner is. Dan gaat hij er naar eigen zeggen stevig in. “Ik zit er voor het Nederlandse belang. Ik begrijp dat anderen een andere mening hebben. Zo is het leven.”

Met die houding haalde Hoekstra zich al voor de aandelenkoop de irritatie van zijn Franse collega Bruno le Maire op de hals. In november mochten journalisten van de Telegraaf en de Financial Times kort aanschuiven bij een gezamenlijk diner. Le Maire greep dat moment aan om Hoekstra en zijn noordelijke coalitie aan te vallen; hijzelf ‘geeft de voorkeur aan eerlijk zijn’, boven de tactiek om via aparte besloten clubjes wat te bereiken in Europa.

Mogelijk krijgt Hoekstra nu binnenlands ook de uitgesproken reputatie die hij al in Europa heeft. Het opvallende is dat waar Hoekstra in Europa zijn profiel dankt aan pleidooien voor de vrije markt, hij nu in eigen land lof krijgt vanwege staatsbemoeienis bij een privaat bedrijf.

Daarmee lost hij wellicht ook de belofte als politiek talent in die het CDA al vroeg in hem zag. In 2011 kwam hij op zijn vijfendertigste in de Eerste Kamer. Vanuit die positie schreef hij het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van de Tweede Kamer in maart 2017.