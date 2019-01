Na de aanklacht van de VS tegen Huaweij is een handelsakkoord ver weg

Nee hoor, de onderhandelingen tussen China en de Verenigde Staten over de voortdurende handelsoorlog tussen beide landen zullen absoluut niet lijden onder de Amerikaanse aanklacht tegen telecomconcern Huawei. Volgens de Amerikaanse minister van financiën Steven Mnuchin gaat het om ‘twee verschillende trajecten’, die niets met elkaar van doen hebben.

Mnuchin probeerde de sfeer erin te houden, nu de besprekingen tussen China en de VS in een cruciale fase terechtkomen. Maar het is de vraag of de Chinezen net zo ontspannen reageren op de aanklacht die de VS maandagavond laat bekendmaakten. Die was namelijk veel zwaarder dan verwacht: de VS verdenken Huawei van het omzeilen van sancties tegen Iran en het stelen van technologie.

De aanklacht had eigenlijk op geen slechter moment kunnen komen, nu China en de VS woensdag de draad weer oppakken van de handelsbesprekingen die een einde moeten maken aan de handelsoorlog tussen beide grootmachten. Daarvoor zijn hoge functionarissen uit China naar de VS overgekomen. Van hooggespannen verwachtingen was al geen sprake – ‘we verwachten geen grote uitkomsten’, liet de Chinees-Amerikaanse Kamer van Koophandel vorige week al weten – maar na het bekendmaken van de aanklacht houdt niemand nog rekening met een definitief einde aan de handelsoorlog deze week.

Wapenstilstand Op 1 december spraken beide landen een ‘wapenstilstand’ af, waarbij geen nieuwe tarieven op importen opgelegd zouden worden. Maar, zo dreigde de Amerikaanse president Trump eerder, als er vóór 1 maart geen overeenstemming is bereikt om de handel ‘eerlijker’ te maken, zal de VS de tarieven van 200 miljard dollar aan Chinese import verhogen van de huidige 10 naar 25 procent. Naast de timing valt ook de inhoud van de aanklacht tegen Huawei op. Zoals eerder verwacht, is die gericht tegen het omzeilen van Amerikaanse sancties tegen Iran door het Chinese bedrijf. Huawei, en financieel directeur Meng Wanzhou, zouden hebben gelogen over hun belangen in Iran, waardoor Amerikaanse banken betalingen aan het land lieten doorgaan. De VS hebben om uitlevering gevraagd van Meng Wanzhou, die op 1 december is aangehouden in Canada en daar nog altijd voor een Canadese rechter moet verschijnen.

Technologie gestolen Maar de aanklacht tegen Huawei gaat verder. Het concern zou technologie hebben gestolen van concurrent T-Mobile, namelijk een robotsysteem voor het testen van mobiele telefoons. Uit de aanklacht blijkt dat het volgens de Amerikanen mogelijk niet bij die ene zaak is gebleven. Amerikaanse medewerkers van Huawei zouden bonussen zijn beloofd om geheime technologie van andere bedrijven in handen te krijgen. Daarmee raakt de aanklacht direct aan een van de pijnpunten in de handelsoorlog tussen China en de VS. De Amerikanen vinden dat Chinese bedrijven technologie en intellectueel eigendom stelen van hun Amerikaanse concurrenten, om die vervolgens met subsidie van de staat in de markt te zetten. Oneerlijke handelspraktijken, roept president Trump daar al langer over. Maar de aanklacht tegen Huawei maakt het ineens erg specifiek. Voor Amerikaanse bedrijven die in China willen opereren geldt al langer dat zij hun technologie met Chinese partners moeten delen. In dit geval zou het om regelrechte diefstal gaan, nota bene in de VS zelf. Huawei zelf ontkent alle aanklachten en zegt ervan overtuigd te zijn dat Amerikaanse rechters tot eenzelfde conclusie zullen komen. Maar de vooruitzichten voor het bedrijf zijn hoe dan ook niet rooskleurig. Veel westerse landen hebben al gezegd geen gebruik te willen maken van de apparatuur bij het opzetten van nieuwe 5G-netwerken, waarvoor Huawei wereldwijd de grootste leverancier is, of twijfelen daar openlijk over. De Amerikaanse aanklacht, gegrond of niet, zal de twijfel over Huawei zeker niet doen afnemen.

