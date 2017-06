Na crisisberaad lijkt de ruzie gesust bij 50Plus

De indieners hebben vrijdag met het partijbestuur een compromis bereikt. In plaats van de motie van wantrouwen komt er een motie in stemming over vernieuwing van de partij. Een commissie, die in september wordt geïnstalleerd, zal zich buigen over maatregelen die van de jonge partij een volwassen politiek orgaan moeten maken.

Lees verder na de advertentie

50Plus kende in zijn achtjarig bestaan al meermaals onenigheid

Dat is het resultaat van een crisisberaad dat donderdag in een hotel in Utrecht en vrijdag bij voorzitter Jan Nagel thuis is gehouden. Ook het kort geding dat aanstaande maandag tegen het partijbestuur zou dienen wordt mogelijk ingetrokken. Het werd gisteren aangespannen door Adriana Hernandez, lid van het hoofdbestuur omdat de overige leden van het bestuur het vertrouwen in haar opzegden. Zij zegt zich aan alle partijregels te hebben gehouden. Vrijdagmiddag werd er nog koortsachtig overlegd over een compromis.

Afgelopen week ontstond flinke commotie in 50Plus. Aanleiding was de publicatie van de agenda van het congres van volgende week zaterdag. Op die agenda stonden de motie van wantrouwen en het opgezegde vertrouwen in Hernandez. Uiteindelijk werd besloten nog één poging te doen om de motie van wantrouwen van tafel te krijgen. Dat is vrijdag gelukt.

50Plus kende in zijn achtjarig bestaan al meermaals onenigheid. Vorig jaar nog dacht partijvoorzitter Jan Nagel te kunnen aftreden, maar belette de precaire situatie in de partij hem dat daadwerkelijk te doen.

Op 17 juni wil Nagel nu echt aftreden. Omdat hij ook de oprichter is van 50Plus, zou eigenlijk alle aandacht dan naar hem moeten uitgaan. Maar dat lijkt nog altijd niet te gebeuren. Zo komt er weliswaar geen motie van wantrouwen, maar gedoe zal er blijven. Zo wordt de voorzitterskandidaat van het hoofdbestuur door een deel van de leden niet gepruimd, omdat deze Jan Zoetelief ook wethouder is in Nijmegen. Een voorzitter zou 40 uur per week beschikbaar moeten zijn.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.