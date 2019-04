Na alle ‘no’s’ wil de EU weten hoe de Britten dan wél weg willen

Zeg je brexit, dan zeg je wantrouwen. De backstop voor de Ierse grenskwestie getuigde daar al van. Woensdagavond bereikt dat wantrouwen nieuwe diepten. De 27 EU-regeringsleiders die om 18.00 uur in Brussel beginnen aan hun zoveelste extra brexit-top vertrouwen de Britse politiek voor geen cent meer.

Mogelijk stemmen zij alleen in met een lange verlenging als Londen een verklaring van goed gedrag ondertekent. Stel immers dat Boris Johnson straks de Britse premier is, de kolderieke ex-minister en ongeleid brexit-projectiel, dan zal hij de EU de rest van het jaar misschien het bloed onder de nagels vandaan halen.

Het is vooral Frankrijk dat aandringt op een mogelijke vroegtijdige beëindiging van de verlenging als Londen te kwader trouw handelt. Een dergelijke clausule, noem haar de ‘Boris Johnson-backstop’, is een van de mogelijke uitkomsten van de top, twee dagen voor de nieuwe brexit-datum van 12 april. Het zal echter opnieuw een verhitte bijeenkomst worden, misschien met een onverwachte uitkomst.

Overdag zijn er tal van voortopjes en bilateraaltjes. Op initiatief van België komen ’s middags de regeringsleiders bijeen van zes landen die het dichtst bij het Verenigd Koninkrijk liggen, waaronder Nederland en Frankrijk. De EU moet een unaniem antwoord geven op het tweede uitstelverzoek van de Britse premier Theresa May, opnieuw tot 30 juni. De 27 EU-leiders zullen May bestoken met de vele vragen die haar brief van vrijdag bij hen opriep.

Als het VK zich niet loyaal en constructief opstelt moet de EU zich aan

de verlenging kunnen ontworstelen De Franse president Emmanuel Macron

Toetje Als May de zaal heeft verlaten, zullen de 27 tijdens een werkdiner een tegenvoorstel op papier zetten. Na het toetje, misschien vele uren daarna, zal hun voorzitter Donald Tusk daarmee naar de Britse delegatiekamer stappen en het bij May op tafel leggen: slikken of stikken. De kansrijkste optie is een verlenging tot eind dit jaar. In die periode moeten de Britten bedenken hoe ze wél uit de EU willen vertrekken, na alle no’s van de laatste maanden. Nieuwe verkiezingen, tweede referendum, loslaten van oude standpunten, ultieme goedkeuring van de bestaande deal, het maakt de EU-27 niet uit, als er maar een oplossing komt. Goedkeuring van de bestaande overeenkomst blijft uiteraard ook mogelijk. Voornaamste schadepost: Britse deelname aan de Europese verkiezingen op 23 mei. Niemand is daar blij mee. Toenemende zorgen zijn er in Brussel over het misbruik dat de Britten zouden kunnen maken van hun verlengde aanwezigheid, niet alleen in het parlement, maar ook in de andere EU-instituties. Sommige brexiteers zien de lange verlenging als een pesterij van Brussel en kondigen aan terug te zullen pesten. De Conservatieve hardliner Jacob Rees-Mogg leidde de beschietingen vrijdag in. Bij een lange verlenging ‘moeten we zo moeilijk mogelijk zijn’, tweette de parlementariër. “We zouden een veto kunnen uitspreken tegen verhoging van de begroting, het vermeende EU-leger kunnen belemmeren en de integratieplannen van de heer Macron kunnen blokkeren.”

Kwaadwilligheid Ondanks de loosheid van dit dreigement – Britse veto’s zijn voor deze onderwerpen overbodig omdat onder meer Nederland al uitgesproken tegenstander is – was er beroering in de EU vanwege de vileine kwaadwilligheid. Na de jarenlange jammerklachten dat het Verenigd Koninkrijk is onderworpen aan een ‘EU-dictatuur’ levert Rees-Mogg bovendien onbewust bewijs dat zijn land wel degelijk invloed heeft in Brussel. De Franse president Macron lijkt zijn steun aan een nieuwe verlenging te verbinden aan de eis dat de Britten zich niet bemoeien met de EU-meerjarenbegroting en de keuze voor de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Veel landen betwijfelen echter of dit verdragsrechtelijk wel mogelijk is. Bovendien pleit Macron voor een driemaandelijkse evaluatie, zo meldde website BuzzFeed. Als het VK zich niet ‘loyaal en constructief’ opstelt, zoals May heeft beloofd, moet de EU zich aan de verlenging kunnen ontworstelen. Ook daarvan is de vraag of dat juridisch wel kan.

