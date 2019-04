Na 70 jaar brengen Rusland en China de Navo weer terug naar de kern

Een feestje met Donald Trump zou wel het laatste zijn geweest waar veel Europese regeringsleiders zin in lijken te hebben. Op Navotoppen in 2017 en 2018 trok de Amerikaanse president publiekelijk van leer tegen zijn collega’s over hun lage defensieuitgaven.

Zij hoeven morgen en overmorgen niet op te komen draven om zeventig jaar Navo te vieren. In plaats daarvan komen de ministers van buitenlandse zaken van de 29 lidstaten bijeen voor een geplande vergadering. Niet op het hoofdkwartier in Brussel, maar in Washington, dat dan weer wel.

Eerdere jubilea werden juist wel op het hoogste niveau gevierd. In april 2009 vond er een top plaats op de grens van Frankrijk en Duitsland, om de vrede tussen oude rivalen te benadrukken. In april 1999 presenteerden regeringsleiders in Washington vol trots een nieuwe strategie.

Toch is het voorbarig om te concluderen dat de alliantie in crisis verkeert. De Navo kent een turbulente geschiedenis vol interne botsingen en de terugkerende vraag of het bondgenootschap nog wel nodig is. Toch vond zij in de verschillende periodes van haar bestaans­geschiedenis telkens een nieuwe rol, zo toont een overzicht in vier bedrijven.

1949-1989 Koude Oorlog

De oprichting van het bondgenootschap was eigenlijk een noodgreep. Direct na de Tweede Wereldoorlog hoopte de Amerikaanse president Harry Truman dat Europese landen met wat geld uit het Marshall-plan zelf tegenwicht aan de Sovjet-Unie konden bieden. Maar toen Stalin in 1948 West-Berlijn blokkeerde, kon alleen de Amerikaanse luchtmacht genoeg voedsel naar de stad brengen. De VS raakten ervan overtuigd dat ze Europa militair moesten beschermen. Een jaar later tekenden zij samen met Canada en een tiental Europese landen in Washington het oprichtingsverdrag van de Navo.

Daarmee ontstond een uniek bondgenootschap. Traditioneel sloten landen in vredestijd wel diplomatieke allianties, maar daarbij richtten ze geen speciale organisatie met een eigen commandant, oefeningen en bureaucratie op. De Navo ging het helemaal anders doen. In 1951 kreeg de Amerikaanse generaal Dwight Eisenhower al in vredestijd de functie van geallieerd opperbevelhebber voor Europa. Al snel volgden gezamenlijke oefeningen voor Amerikaanse, Britse, Franse en ook Nederlandse militairen.

De Navo was er niet alleen om Rusland af te schrikken. De Britse militair en diplomaat Lord Ismay vatte het in 1949 bondig samen: “de Sovjet-Unie buiten de deur houden, de Amerikanen in Europa houden, en de Duitsers eronder houden.”

Drie jaar later werd Ismay de eerste secretaris-generaal van het bondgenootschap, en zag hij toe op de toetreding van West-Duitsland. Binnen de Navo kon Duitsland herbewapenen zonder dat het voor andere landen een directe bedreiging vormde. Zoals de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal de Duitse oorlogsindustrie onder internationaal toezicht plaatste, deed de Navo dat met de Bundeswehr.

Ondertussen kende de Navo regelmatig grote spanningen. In 1963 klaagde president John F. Kennedy bijvoorbeeld over de lage defensieuitgaven van de Europese bondgenoten. “We kunnen niet blijven betalen voor de militaire bescherming van Europa, terwijl de andere Navo landen geen eerlijke bijdrage leveren en in weelde leven.”

In de jaren zestig zette Frankrijk een eigen koers uit. President De Gaulle vond dat de Amerikanen te veel de dienst uitmaakten in de Navo, en hij ontwikkelde eigen kernwapens. Op 7 maart 1966 schreef De Gaulle een boze brief naar het Witte Huis. Hij wilde dat Frankrijk weer ‘op haar hele grondgebied volledige soevereiniteit’ zou uitoefenen. Het hoofdkwartier van de Navo moest weg uit Parijs, en de geallieerde opperbevelhebber verloor alle zeggenschap over het Franse leger. Pas sinds 2009 doet Frankrijk weer volledig mee.

Ook intern was het lang niet altijd pais en vree. De lidstaten Griekenland en Turkije voerden in 1974 zelfs oorlog met elkaar om Cyprus. Dat liep zo uit de hand dat Athene het Franse voorbeeld volgde en zich uit protest zes jaar lang terugtrok uit de gezamenlijke planning van de Navo.

De alliantie is ‘gebaseerd op de principes van democratie, individuele vrijheid en de rechtsstaat’ maar Griekenland, Turkije en Portugal mochten ondanks hun dictatoriale regime lid worden

Griekenland en Turkije waren sowieso ­lastige leden. In het Navo-verdrag staat dat de alliantie is ‘gebaseerd op de principes van democratie, individuele vrijheid en de rechtsstaat’, maar in beide landen hebben militairen staatsgrepen uitgevoerd en op grote schaal burgers gemarteld. In 1949 mocht Portugal onder de autoritaire leider Salazar ook gewoon lid worden. Het land beschikt over eilanden op strategische locaties in de Atlantische Oceaan.

Ondanks alle barstjes brak de eenheid van de Navo nooit. Het was uiteindelijk de Sovjet-Unie die inbond en instortte. Vanaf 1989 trok president Gorbatsjov de steun aan communistische dictators in Oost-Europa in. In 1991 hief de Sovjet-Unie zichzelf op, Rusland ging verder als een land in diepe economische crisis.

