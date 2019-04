Na 13 jaar sneuvelt het EU-plan van SGP’er Van der Staaij

Dertien jaar lang mocht de Staatkundig Gereformeerde Partij hopen dat er genoeg parlementaire steun voor het plan zou zijn. In 2006 stelde Van der Staaij voor dat het moeilijker moet worden om soevereiniteit over te dragen aan Brussel. Voor verdragen van de EU is nu nog een goedkeuring nodig van een gewone Kamermeerderheid. De SGP wil dit veranderen in een tweederde meerderheid. Ook voor toetreding van een nieuwe lidstaat zou deze verzwaarde meerderheid moeten gelden. Het plan werd destijds mede ingediend door de LPF.

Door omstandigheden duurde het bijna tien jaar voordat de Tweede Kamer zich over de kwestie uitsprak. Van der Staaij wilde eerst wachten op een staatscommissie die zich boog over de Grondwet, daarna was hij nog druk met het vergaren van voldoende politieke steun. Uiteindelijk, in september 2015, klonk in de Tweede Kamer steun voor het voorstel. Cruciaal was de opstelling van regeringspartij VVD, die zich achter het SGP-plan schaarde.

Aan de meeste van onze standpunten trekken we al honderd jaar, terwijl dit binnen dertien jaar de Eerste Kamer haalt SGP-senator Diederik van Dijk

Vorige week, tijdens het debat in de Eerste Kamer, klonk aanvankelijk vooral waardering voor het werk van de SGP-leider. “Als het begrip vasthoudendheid een achternaam nodig heeft, zou dat Van der Staaij moeten zijn", zei CDA’er Ben Knapen. Waarop SGP-senator Diederik van Dijk antwoordde: “Aan de meeste van onze standpunten trekken we al honderd jaar, terwijl dit binnen dertien jaar de Eerste Kamer haalt. Voor ons is het een bliksemactie.”

Na de grappen kwam de kritiek. De VVD klonk in de Eerste Kamer veel kritischer dan vier jaar geleden in de Tweede Kamer. Dinsdag stemden de liberalen dan ook tegen het wetsvoorstel. VVD’er Anne-Wil Duthler sprak over ‘een onnodig hoge drempel’ die de SGP wil opwerpen. “Zullen er straks dan überhaupt nog verdragen met de EU goedgekeurd kunnen worden?” Zonder de steun van de VVD bleek het plan kansloos. Ook CDA, PvdA, D66, GroenLinks en de Onafhankelijke Senaatsfractie stemden tegen.

De eerste reactie van Van der Staaij kwam via Twitter: “Zojuist heeft de Eerste Kamer gestemd over mijn wetsvoorstel dat een hogere drempel wil voor machtsoverdracht aan Brussel. Helaas verworpen. Keuze was: Nederlandse belangen beter beschermen of Europese integratie boven alles. Politici hebben gekozen. De kiezers zijn 23 mei aan zet!” Waarmee de SGP’er verwijst naar de dag van de Europese verkiezingen.

