Mueller kon zich niet vinden in samenvatting van zijn rapport door minister van Justitie

In de brief, die Mueller al op 27 maart gestuurd zou hebben, klaagt de speciaal aanklager dat Barrs samenvatting ‘de context, aard en de inhoudelijke conclusies van het onderzoek niet volledig weergeeft’. Dat schrijft The Washington Post, die de brief heeft ingezien.

Lees verder na de advertentie

‘Er heerst nu verwarring bij de mensen over belangrijke aspecten van onze onderzoeksresultaten”, schreef Mueller. ,,Dit dreigt een van de doelen te ondermijnen waarvoor het departement het onderzoek in de eerste plaats aangevraagd heeft: het verzekeren van het publieke vertrouwen in de uitkomsten van het onderzoek.”

Barr zei in zijn samenvatting dat Mueller geen bewijzen gevonden had van samenzwering tussen presidentscampagne van toenmalige presidentskandidaat Donald Trump en Rusland. In zijn samenvatting noteerde Barr ook dat Mueller niet had kunnen concluderen dat Trump justitie belemmerd zou hebben in haar werking. Barr liet tijdens een mondelinge toelichting weten dat zijn inmiddels opgestapte onderminister Rod Rosenstein en hij het bewijs daarvoor ‘te mager’ vonden. Rosenstein stelde Mueller in 2017 aan om het onderzoek uit te voeren.

Meer dan drie weken na het vrijgeven van Barrs samenvatting werd op 18 april een geredigeerde versie van het Mueller-rapport vrijgegeven. Mueller heeft nog altijd niet zelf de conclusies van zijn onderzoek in het openbaar mogen toelichten.