Moslimkandidaat wint gouverneursverkiezingen Jakarta

De zege van oud-onderwijsminister Anies Baswedan is een steun in de rug voor de groeiende conservatieve, islamistische beweging in Indonesië.

De officiële verkiezingsuitslag wordt naar verwachting pas begin mei bekend. Maar volgens onofficiële tellingen kreeg Baswedan 58 procent van de stemmen, tegen 42 procent voor de zittende gouverneur Basuki Tjahaja Purnama, bijgenaamd ‘Ahok’, een christen van Chinese afkomst.

De verkiezingsstrijd werd de afgelopen maanden gedomineerd door religieuze en etnische spanningen. Aanhangers van Baswedan stookten sluimerende anti-Chinese gevoelens op. En islamisten organiseerden grote demonstraties tegen Ahok. Zij betoogden dat het voor moslims verboden is op een niet-moslim te stemmen en kregen daarbij steun van sommige moskeeën in Jakarta.

Godslastering Ook werd Ahok vervolgd voor godslastering. De christelijke politicus had de blunder begaan om de gedachte te bekritiseren dat moslims volgens een koranvers, sura 5:51, geen ‘bondgenootschap’ mogen sluiten met christenen en joden. Volgens Ahok werd de vervolging georkestreerd door zijn tegenstanders. Het verlies van Ahok is een tegenslag voor de gematigde Indonesische president Joko Widodo (‘Jokowi’), die zelf voordat hij in 2014 het presidentschap veroverde gouverneur was van Jakarta. Toen Jokowi doorschoof naar het hoogste ambt werd zijn tweede man Ahok gouverneur. De verkiezingsuitslag wordt door velen ook gezien als graadmeter voor landelijke verkiezingen in 2019 en ook als een aanwijzing voor de stand van de democratie in het grootste moslimland ter wereld. Indonesië staat van oudsher bekend om zijn relatief gematigde versie van de islam. Maar de laatste jaren wint een conservatieve islamistische beweging aan kracht. Islamistische groeperingen willen onder meer een verbod op alcohol en invoering van de sharia, het islamitisch recht. De felle verkiezingsstrijd van de afgelopen maanden heeft laten zien dat het voor opportunistische politici kan lonen om etnische en religieuze gevoelens aan te wakkeren. De felle ver­kie­zings­strijd heeft laten zien dat het kan lonen om etnische en religieuze gevoelens aan te wakkeren Morgen moet Ahok weer voor de rechtbank verschijnen vanwege de beschuldiging van godslastering. De aanklagers zullen dan hun strafeis tegen de vertrekkende christelijke gouverneur formuleren. Hoewel winnaar Baswedan de reputatie heeft van een gematigd moslim, schurkte hij in zijn campagne aan tegen de islamisten. Zo verklaarde hij dat hij zelf als moslim nooit op een christen zou kunnen stemmen.

