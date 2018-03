Moskou lijkt inmiddels niet meer te geloven in een goede relatie met Trump

Het waren spannende beelden, die president Vladimir Poetin donderdag liet zien. Een hele zwerm kernkoppen die, ongrijpbaar voor iedere verdediging, Florida vernietigend treft. Maar de beelden stammen uit 2007, meldden Russische media vandaag. Ook toen konden Russische animatiebeelden de mogelijkheden van toekomstige raketten in beeld brengen.

Poetin gaf tijdens zijn presentatie toe dat hij de wapens zelf niet kon laten zien, maar verzekerde dat ze getest en wel klaar staan voor gebruik. Dat betwijfelen veel experts, niet alleen in het geval van de kernkoppen maar ook als het om de nucleair aangedreven kruisraket gaat. Dit is een spectaculair wapen dat de Verenigde Staten al in de jaren zestig ontwikkelden. Dat project is destijds losgelaten vanwege de praktische problemen: mensen op de grond dreigden doof te worden van het lawaai, het laag vliegende projectiel zou een spoor van radio-activiteit achterlaten en het was vanwege de ongelofelijk krachtige motor moeilijk op koers te houden. Zelfs in de woestijn van Nevada durfden de Amerikanen het niet uit te proberen.

Poetins gebruik van oude beelden doet iets anders vermoeden: Moskou is weer eens bezig met het verspreiden van nepnieuws

Nu is het mogelijk dat de Russen inmiddels de technische problemen hebben opgelost, maar Poetins gebruik van oude beelden doet iets anders vermoeden: Moskou is weer eens bezig met het verspreiden van nepnieuws. Dat laat het buitenland in schrik achter en vervult de eigen bevolking met trots. Mooi meegenomen, twee weken voor de presidentsverkiezing - ook al staat het nu al vast dat Poetin die wint.