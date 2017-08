Moskou is klaar met de oorlogsretoriek

Staat de Amerikaanse president Donald Trump er nu alleen voor met zijn grootspraak tegenover Noord-Korea? Na Peking, lijkt nu ook Moskou tegen hem te zeggen: zo is het wel genoeg met die spierballentaal. Want “de risico’s van een militair conflict over het nucleaire programma van Noord-Korea zijn heel hoog”, liet de Russische minister van buitenlandse zaken Sergej Lavrov gisteren voor de Russische staatstv weten. Moskou is volgens de minister diep bezorgd over wederzijdse aanvalsdreiging door Washington en Pyongyang.

Maar Lavrov zei gisteren ook veelbetekenend dat ‘de kant die sterker en slimmer is’ de eerste stap zou moeten nemen om de crisis te bezweren. Het was wel duidelijk dat hij daarmee Trump bedoelde. Deze was gisteren weer op stoom. Hij waarschuwde Noord-Korea opnieuw geen gekke dingen te doen. ‘Militaire oplossingen zijn nu volledig gereed, vergrendeld en geladen, mocht Noord-Korea onverstandig handelen. Hopelijk zal Kim Jong-un een ander pad vinden!’, tweette Trump.

Zijn minister van defensie liet donderdag al weten dat de VS klaar zijn om iedere bedreiging van Pyongyang tegen te gaan. Trump waarschuwde Noord-Korea geen militaire acties tegen de VS te ondernemen, met name tegen het eiland Guam, Amerikaans grondgebied in de Stille Oceaan. “Als hij iets doet tegen Guam, zal er iets gebeuren in Noord-Korea dat niemand ooit eerder heeft gezien.”

Neutraal Maar steun uit Peking bij dat scenario hoeft Trump niet te verwachten, bleek eerder op de dag uit een commentaar in een invloedrijk Chinees dagblad. China heeft te veel belangen bij een goede band met Pyongyang en zal neutraal blijven als Noord-Korea een raketaanval uitvoert op Guam of een ander Amerikaans doelwit. En als de VS of Zuid-Korea de communistische noorderbuur aanvallen, zal China zijn bondgenoot zelfs te hulp schieten. Als deze dubbele bevriezing uiteindelijk plaatsvindt, dan kunnen we vanaf het begin beginnen Lavrov moedigde zowel Pyongyang als Washington aan zich aan te sluiten bij wat hij ‘een gezamenlijk Russisch-Chinees plan’ noemde om de crisis te neutraliseren. Volgens dit plan zou Noord-Korea zijn rakettesten moeten bevriezen en de VS en Zuid-Korea zouden op hun beurt moeten stoppen met grote militaire oefeningen. “Als deze dubbele bevriezing uiteindelijk plaatsvindt, dan kunnen we vanaf het begin beginnen, en een papier ondertekenen dat het respect voor de soevereiniteit van alle betrokken partijen, met inbegrip van Noord-Korea, zal onderstrepen”, aldus Lavrov. Het Pentagon maakte gelijktijdig bekend dat een gezamenlijke militaire oefening van de VS met Zuid-Korea zoals gepland op 21 augustus begint. Het gaat om een jaarlijkse militaire oefening, onder de naam Ulchi-Freedom Guardian, zei luitenant-kolonel Christopher Logan, een woordvoerder van het Pentagon. “Helaas begint de retoriek in Washington en Pyongyang over de top te raken”, zei Lavrov nog. “We hopen nog steeds en geloven dat het gezond verstand zal overwinnen.” Lees ook: Peking blijft het bevriende Noord-Korea steunen

