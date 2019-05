Moskou duldt geen kritiek uit het provinciestadje Pskov

Svetlana Prokopjeva deed open, tamelijk verbouwereerd, nog maar een paar uur thuis van een reis naar Moskou. “De huiszoeking duurde een uur of vijf”, herinnert ze zich. “Ze hebben het hele huis overhoop gehaald en gingen weg met drie laptops, twee telefoons, een dictafoon, enkele flashcards, mijn reispaspoort en nog enkele papieren.” Zelf moest ze mee voor verhoor. Pas laat op de avond was ze weer thuis.

‘Rechtvaardiging van terrorisme’ luidde de aanklacht tegen haar. Een veroordeling kan resulteren in jarenlange gevangenisstraf. Prokopjeva (39), freelance journaliste in de provinciehoofdstad Pskov, zou zich daaraan hebben bezondigd in een analyse van een zelfmoordaanslag in het kantoor van de veiligheidsdienst FSB in Archangelsk.

Op de ochtend van 31 oktober vorig jaar liep een 17-jarige student het pand binnen en blies zichzelf op. Kort ervoor had hij in een anarchistische chatgroep de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. “De redenen zijn jullie duidelijk”, schreef hij. “De FSB fabriceert strafzaken en martelt mensen.”

Dat was tegen het zere been. Prokopjeva moest in december op het politiebureau verschijnen voor een gesprek. “Ik zei dat ik natuurlijk geen enkele vorm van terrorisme goedpraat en mezelf niet schuldig voel, dat dat allemaal onzin is. Ik dacht dat het afdoende zou zijn, want het is echt nogal lachwekkend om iemand strafrechtelijk te vervolgen voor het uiten van een persoonlijke mening.”

Prokopjeva sprak haar afschuw uit over de aanslag, maar concludeerde ook dat de gewelddadige daad een reactie was op het repressieve systeem dat in Rusland is ontstaan. “De appel valt niet ver van de boom”, aldus Prokopjeva. En: “Wreedheid roept wreedheid op.” Prokopjeva ging met haar analyse op de radio, en een lokaal persagentschap publiceerde de tekst.

Veel aandacht

Volgens de Pskovse politicus Lev Sjlosberg was Prokopjeva waarschijnlijk ongemoeid gelaten als ze een Moskouse journaliste was geweest. In het provinciale Pskov, 600 kilometer van de hoofdstad, loopt ze nu eenmaal veel meer in de kijker. Waar de autoriteiten naar zijn overtuiging niet op hadden gerekend was de felle publieke reactie. Russische en internationale media besteedden ruim aandacht aan de huiszoeking en de beschuldiging. “Waarschijnlijk daardoor is ze niet gearresteerd of onder huisarrest geplaatst, en dat geeft hoop op een goede afloop.”

De 55-jarige regionale parlementariër voor de oppositiepartij Jabloko, zelf oud-journalist, begrijpt als geen ander de kwetsbaarheid van een onafhankelijke geest in een verre provinciestad. Kort na het politiebezoek aan Prokopjeva werd zijn partijkantoor in Pskov eveneens onderworpen aan een grondige huiszoeking. Enkele dagen daarop werd Sjlosberg bovendien persoonlijk fysiek bedreigd, via een anoniem briefje op de gevel van het kantoor. Zijn partij had bij de laatste gouverneursverkiezingen kiezers opgeroepen hun stembiljet ongeldig te maken, uit protest tegen uitsluiting van deelname van haar kandidaat. Dat was volstrekt legaal, maar Jabloko werd niettemin vervolgd wegens ‘verhindering van uitoefening van het kiesrecht’. Sjlosberg en zijn advocaten konden uiteindelijk de rechter overtuigen van hun gelijk, een voor Rusland zeldzame overwinning in de rechtszaal.

“Wat absurditeit betreft lijkt de zaak tegen Prokopjeva op die tegen Jabloko”, zegt Sjlosberg, die vijf jaar geleden al eens door onbekenden in elkaar werd geslagen, nadat hij als eerste wereldkundig had gemaakt dat op een begraafplaats nabij Pskov in Oost-Oekraïne gesneuvelde Russische militairen waren begraven. “Ik ben, helaas, de enige onafhankelijke politicus in de provincie Pskov en de enige afgevaardigde in het provinciale parlement die een democratische partij vertegenwoordigt. Ik stel vervelende vragen, initieer onderzoeken.” Dat hij de enige is die dat doet, maakt helemaal niet uit, zegt Sjlosberg. “Ze reageren heel pijnlijk op kritiek, want ze zijn gewend aan een politiek monopolie.”