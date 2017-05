Morgen gaan Pechtold en Segers dan toch met elkaar praten

De fractie van D66 stemde vandaag in met een verkennend gesprek tussen de partijen. Nadat de poging van Schippers om een kabinet met VVD, D66, CDA en GroenLinks te vormen gestrand waren op onoverbrugbare verschillen met GroenLinks, kwam de ChristenUnie automatisch in beeld als partner.

Althans voor CDA en VVD. D66-leider Pechtold noemde een coalitie met de ChristenUnie afgelopen week nog 'onwenselijk'. Hij vreest dat zijn partij in zo'n samenwerking alleen komt te staan op het gebied van medisch-ethische politiek.

En voor D66 is dat nu juist het 'nieuwe kroonjuweel'. De partij werd in de afgelopen jaren vaak afgestraft voor deelname aan het kabinet: in 2006 stond de partij zelfs even op 0 zetels in de peilingen. De lering die Pechtold daaruit trok, was om minder nadruk te leggen op bestuurlijke vernieuwing, en meer op een liberale medisch-ethische politiek en een liberaal sociaal-economisch beleid.

De ChristenUnie wil wel, zo bleek afgelopen zaterdag nog op het congres dat de partij organiseerde. "In een tijd van populisme heeft het politieke midden nog maar een paar kansen om te bewijzen dat ze wel kunnen samenwerken voor een beter land", zei partijleider Gert-Jan Segers daar.

Toch zijn onderhandelingen met de ChristenUnie zeker niet bij voorbaat succesvol. De gesprekken met GroenLinks liepen stuk op het thema migratie. Op dat punt verschillen de ChristenUnie en GroenLinks niet heel veel van elkaar.

Maar omdat PvdA en SP blijven weigeren om aan te schuiven bij de VVD, oordeelde informateur Schippers gisteren dat een combinatie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de 'enige meerderheidsvariant' is, en zette ze de twee partijen voor het blok. "Laten we gewoon eens gaan praten", zei Segers gisteren tegen Pechtold. Dat gaat dus vanaf morgen gebeuren.

