Moet de koning weer een rol krijgen in de formatie?

Na twee maanden overleg ging het afgelopen week alsnog mis tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Welke coalitie er nu geprobeerd wordt, is nog onzeker. Hoewel de koning er sinds 2012 officieel niets meer over te zeggen heeft en de Tweede Kamer zelf een verkenner en informateur benoemt, kan de koning wellicht alsnog een duwtje in de juiste richting geven, suggereert een aantal oud-informateurs vandaag in het AD.

Die gedachte is niet nieuw. Al bij de invoering van de nieuwe wet in 2012 stuitte het idee dat het staatshoofd niets meer te zeggen had bij de formatie op veel weerstand. De vraag was of het proces er wel democratischer op zou worden als het staatshoofd buiten beschouwing werd gelaten, zeker omdat ook andere instanties zoals de Eerste Kamer en de Raad van State buiten spel werden gezet.

Columnist Hans Goslinga waarschuwde destijds al met enige scepsis te kijken naar de nieuwe gang van zaken. “De staat die geen ander referentiepunt heeft dan (de meerderheid van) het parlement, kan al snel tirannieke trekken krijgen”, schreef hij. “Zelfs is het gevaar niet denkbeeldig dat minderheden niet meer als politieke tegenstanders maar als vijanden van de staat worden beschouwd."

In 2012, toen er voor het eerst geformeerd werd zonder staatshoofd, verliep de formatie redelijk vlekkeloos. Maar, zo stelden critici uit voornamelijk VVD- en CDA-kringen, destijds lag er eigenlijk maar een coalitie echt voor de hand. Nu zijn er veel meer mogelijkheden en ligt onenigheid tussen de partijen op de loer.

Veel aan toevoegen

De vraag is of de koning veel kan toevoegen aan het formatieproces. Hoogleraar parlementaire geschiedenis Carla van Baalen zei onlangs tegen deze krant dat er in de praktijk weinig verschillen in werkwijze zijn, of het staatshoofd nu de formatie leidt, of de Kamervoorzitter, zoals nu. “Khadija Arib doet haar werk namens de Tweede Kamer. Haar taak is goed te luisteren naar de wensen vanuit de Kamer. Hetzelfde eigenlijk als de koningin deed. Ook toen al handelde het staatshoofd niet op eigen houtje, maar volgde zij de wens van de meerderheid van de Kamer.”

Wanneer de formatie stroef verloopt kan het wel anders gaan. Van Baalen noemt hierbij het voorbeeld van de formatie in 2010, toen de koningin een paar keer met verrassende benoemingen van informateurs kwam toen de formatie muurvast zat. “Maar ook de Kamervoorzitter kan dat doen.”

De nieuwe werkwijze is volgens haar hooguit kwetsbaar omdat de Tweede Kamer alles voor het eerst zelf doet. Van Baalen: “Hoe ingewikkeld het ook wordt, de Tweede Kamer weet dat er een kabinet moet komen. Het is vaker ingewikkeld geweest, uiteindelijk is er altijd een oplossing gevonden.” De kans dat de Tweede Kamer er zelf niet uitkomt, en de koning weer een rol wil geven, lijkt haar ‘klein’.