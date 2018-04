Mist, vaagheid en woordspelletjes konden Memogate niet voorkomen

De woorden die bij communicatie-expert Lars Duursma bleven hangen zijn ‘aan de zijtafel’. Aan de zijtafel kwamen volgens het kabinet de memo’s ter sprake over de voor- en nadelen van afschaffing van de dividendbelasting.

“Het krachtige van aan de zijtafel is dat je iets zegt zonder dat je het hoeft te zeggen”, stelt Duursma. “Het woord zijtafel zegt dat iets niet belangrijk genoeg is voor de hoofdtafel, dat het geen prioriteit had en de politieke leiders er zich niet mee hoefden te bemoeien.”

Dat beeld is een zogeheten frame, een woord dat de toon en inhoud van een discussie kan bepalen. Plofkip is een bekend voorbeeld, of 'de straf op ziek zijn' als het gaat over het eigen risico in de zorg. In de discussie over de dividendbelasting spreekt de oppositie over 'een cadeau voor de rijken' en 'memogate'.

Poppen aan het dansen

“Een frame is het meest effectief als het een beeld oproept”, zegt Duursma. Het zijtafeltje is daarom goed gekozen. Maar het tafeltje verdween in de schaduw van een uitspraak van minister Eric Wiebes. Of het nu een leugen was, een onwaarheid of onhandige uitspraak, Wiebes hield zich niet aan de feiten toen hij verklaarde niets van memo’s te weten. Dat terwijl hij zelf voor de VVD een interne memo over dividendbelasting schreef. “Het stonk natuurlijk al”, zegt Duursma, “maar als er dan iets wordt gezegd dat feitelijk niet klopt, heb je de poppen aan het dansen.”

Wiebes verschuilde zich achter een woordenspel. “Hij kreeg een vraag over een memo. Van een memo wist hij niks. Wel van andere documenten. Dat is een raar verhaal. Als een onderwerp zo gevoelig ligt als dividendbelasting, dan moet je naar de feiten kijken, naar de boodschap die je wilt verspreiden en afspreken wat iedereen zegt. Daarbij is er is een groot verschil tussen een deel van het verhaal naar buiten brengen of een feitelijk onjuistheid vertellen. Ik denk dat ze over dat laatste zijn gestruikeld.”