Minstens een kwart van de Nederlanders denkt dat Baudet gelijk heeft met zijn ‘partijkartel’

Twee maanden geleden begon ene Martijn een handtekeningenactie tegen voormalig GroenLinks-politica Femke Halsema als burgemeester van Amsterdam. ‘Wil je op die spaarzame mooie dag gewoon blijven barbecueën? Teken deze petitie en wellicht weten we een ramp voor Amsterdam te voorkomen.’ Sindsdien weet deze handtekeningenlijst een vaste plaats op de lijst van meest populaire acties vast te houden, wat bijzonder is, want er is helemaal geen vacature voor burgemeester van Amsterdam. Eerst komen nog gemeenteraadsverkiezingen, dan stelt de nieuwe gemeenteraad een profiel op en pas dan zou Femke Halsema eventueel een brief kunnen gaan schrijven. De barbecuezomer van 2018 is dan wellicht al voorbij.

Lees verder na de advertentie

Dat alles maakt de ondertekenaars helemaal niets uit. ‘De baantjescarrousel moet eens stoppen’, lichtte iemand nog afgelopen week zijn handtekening toe. ‘Ik word doodziek van het rondpompen van die zogenaamde bestuurders’, zegt een ander. ‘Ik teken omdat ik vind dat in dit land te veel politici hun benoeming te danken hebben aan de kartelpolitiek’, stelt een derde.

Hoe meer leden Forum voor Democratie heeft, schrijft Baudet, hoe minder er overblijft voor de kar­tel­par­tij­en.

Het zou allemaal hilarisch zijn, ware het niet dat je er niet om mag lachen. Dat zei laatst nog opinie-onderzoeker Peter Kanne. Hij was nagegaan hoeveel Nederlanders denken dat Thierry Baudet gelijk heeft als hij zegt dat alle politieke banen door een kartel van gevestigde partijen worden verdeeld. Wat bleek? Een kwart van de Nederlanders, minstens. Volgens Kanne werd het tijd dat de gevestigde orde die kritiek op dat ‘partijkartel’ eens serieus gaat nemen. Let wel, zei hij, 80 procent van de burgemeesters komt van partijen die samen 40 procent van de stemmen hebben. Misschien is het wel wáár.