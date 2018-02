Ministerie verzocht Nieuwsuur om primeur niet te publiceren: 'Nog nooit meegemaakt'

“Ik heb in de ruim vier jaar dat ik hier zit nog nooit meegemaakt dat we een hoofdredactie vroegen om niet te publiceren”, zegt Wim Kok, directeur communicatie bij het ministerie. Maar hij sluit niet uit dat er op andere niveaus in de organisatie wel eens aan journalisten duidelijk wordt gemaakt dat ze iets niet mogen publiceren.

Het kan niet anders, of journalisten stuiten vaker op staatsgeheime informatie, denkt generaal buiten dienst Ruud Vermeulen. Hij denkt aan geheime operaties om burgers uit een oorlogsgebied te evacueren. “Als Nederlanders bijvoorbeeld in Jemen in de knel komen, kun je erop rekenen dat defensie zal proberen ze daar weg te halen.

Nederlandse journalisten daar kunnen er dan achter komen wat er staat te gebeuren. Defensie zal hen beleefd toch dringend verzoeken niets bekend te maken, omdat anders iemand de reddingsactie zou kunnen voorkomen”, zegt Vermeulen, die voorzitter is van de Nederlandse Officieren Vereniging.

Mensenlevens

Bijleveld schreef Nieuwsuur dat de scoop ‘mensenlevens in gevaar’ zou brengen, en dat het openbaar maken van staatsgeheimen ‘strafbaar’ is. Nieuwsuur bracht daarom alleen naar buiten dat de redactie over details beschikt over ‘een veiligheidsrisico in een missiegebied dat al langere tijd bestaat’. Niet zozeer wegens staatsgeheimen, maar omdat mensenlevens in gevaar zouden kunnen komen.

Dit veiligheidsrisico vormt de basis voor ‘grote onrust’ in het Korps Commandotroepen. De aanleiding voor die onrust is verder de verklaring van commando Marco Kroon deze maand. Hij biechtte in de pers op dat hij tien jaar geleden in Afghanistan werd ontvoerd, werd vrijgelaten en later zijn gijzelnemer doodde.

De Telegraaf meldde dit weekend dat Kroon op dat moment op een spionagemissie was in Kabul, samen met zeven collega’s. Ze zouden daar in burger hebben gewerkt, en soms ook alleen hebben geopereerd. Dat ondersteunt het verhaal van Kroon. Maar volgens de krant zou er bij een vermissing na een half uur ‘groot alarm’ moeten zijn geslagen, en dat zou niet zijn gebeurd.