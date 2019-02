Ministerie erkent gebruik verouderde cijfers bij energierekening

“Laten we de mensen niet bang maken” Mona Keijzer

Het kabinet wilde dat onlangs niet toegeven. In december vorig jaar beweerde staatssecretaris van economische zaken Mona Keijzer in een debat met de Tweede Kamer dat er geen sprake was van een enorme stijging van de energierekening. “Laten we de mensen niet bang maken”, zei ze.

Het ministerie laat nu weten dat het kabinet zich baseerde op gegevens van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) uit 2017. Nieuwere cijfers waren niet beschikbaar. Het CBS heeft die gegevens wel. Volgens het instituut krijgen huishoudens komend jaar te maken met hogere energiebelastingen en hogere tarieven voor gas en elektriciteit.

In de Tweede Kamer wordt van links tot rechts ontstemd gereageerd op deze ‘fout’ van het ministerie. De kans is groot dat of minister Eric Wiebes of staatssecretaris Mona Keijzer vanmiddag naar de Tweede Kamer moet om de situatie uit te leggen.

