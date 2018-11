Minister Wiebes vindt het geen goed idee om kernenergie uit te sluiten

Minister Eric Wiebes (VVD) van economische zaken en klimaat zet de deur open voor nieuwe kerncentrales in de toekomst. “We moeten openstaan voor de rol van kernenergie”, zei hij vandaag in debat met de Tweede Kamer.

Lees verder na de advertentie

Op dit moment wordt aan de zogeheten klimaattafels onderhandeld over een CO 2 -besparing van 49 procent tot 2030. Voor Wiebes komt kernenergie in beeld als energiebron na dat richtjaar. “De huidige marktomstandigheden wijzen niet op korte termijn op een actieve rol voor kernenergie”, zei hij. Het kan jaren duren voor geïnteresseerde partijen zich gemeld hebben, de vergunningen zijn verleend, er voldoende geld is en de centrales gebouwd zijn. De afgelopen jaren heeft zich bij de overheid geen enkele partij gemeld met het plan een atoomcentrale te bouwen. “Het is niet druk aan het loket, maar er is ruimte om vergunningen af te geven.”

Ik ben enthousiast over de nieuwste generatie kerncentrales, die is veelbelovend Eric Wiebes, minister van economische zaken en klimaat

Voor 2050, als de CO 2 -uitstoot met 95 procent teruggebracht moet zijn, ligt volgens de minister het pad voor kernenergie open. Ook rapporten van de VN-klimaatinstantie IPCC en de organisatie voor economische samenwerking Oeso noemen kernenergie een optie voor het halen van de mondiale klimaatdoelen die in 2015 in Parijs zijn afgesproken. Wiebes: “Ik ben enthousiast over de nieuwste generatie kerncentrales. Dat is veelbelovend, maar als je je kaarten op kernenergie zet voor 2030, dan schiet je jezelf in de voet. Daar staat tegenover dat als je het uitsluit, je jezelf voor 2050 in de voet aan het schieten bent.”

Sinds VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zich maandagavond uitsprak voor kernenergie als middel om de CO 2 -uitstoot te beperken, staat de techniek in Den Haag weer in de belangstelling. In de Kamer zijn naast de VVD ook CDA, PVV, Forum voor Democratie en SGP voor (vormen van) kernenergie. De SP laat haar steun afhangen van eventuele voorstellen voor een kerncentrale.

Radioactief afval Bezwaren van tegenstanders in de Kamer zijn het radioactieve afval, de mogelijk grote gevolgen als het misgaat en de hoge kosten van een centrale. Volgens Wiebes kost een centrale van 2 gigawatt al snel 10 miljard euro. Ter vergelijking: de drie kolencentrales die de afgelopen vijf jaar geopend zijn, en die bij elkaar opgeteld zo’n 6 miljard euro kostten, wekken samen ongeveer 3,4 gigawatt op. Wiebes wil dat Europese landen in de toekomst zo veel mogelijk energie aan elkaar leveren. “Als het gaat over windenergie, dan geldt dat het hier soms waait, en elders niet. Daarom hebben we minder problemen als we Europa als één energiemarkt kunnen beschouwen.” Dat betekent dat in de toekomst ook stroom die opgewekt is in kerncentrales in het buitenland het Nederlandse net instroomt. Op dit moment zijn er 55 kerncentrales in aanbouw in zestien landen.

Begrip voor Gronings wantrouwen Een meerderheid van de Groningers gelooft niet dat de gaskraan na 2030 definitief gesloten is, zoals minister Eric Wiebes toegezegd heeft. Het vertrouwen in de Rijksoverheid is bijzonder laag, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Bij de mensen die getroffen werden door de zware beving bij Zeerijp, begin dit jaar, is het vertrouwen sinds de aankondiging van Wiebes alleen maar verder afgenomen. Zeker mensen met schade aan hun woning hebben weinig vertrouwen dat die fatsoenlijk hersteld zal worden.

In debat met de Kamer toonde Wiebes begrip hiervoor. “De schadeafhandeling heeft stilgelegen en de nieuwe aanpak komt moeilijk op stoom. Ik verwacht niet dat de Groningers er nu vertrouwen in hebben. We zullen het eerst moeten laten zien, het geloof komt misschien daarna.”

Lees ook:

Kan kernenergie de oplossing zijn? De VVD pleit voor meer kerncentrales in Nederland. Daar is het milieu pas echt bij gebaat, stelt fractieleider Klaas Dijkhoff. Een goed idee?