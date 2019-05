Minister Wiebes raakt taken kwijt nu het Rijk de versterking van Groningen wil versnellen

Voortaan stuurt de Nationaal Coördinator Groningen de versterkingsoperatie aan. De beoordeling welke huizen in welke mate versterkt worden tegen bevingen, lag eerst in handen van de Nam. Dat leidde tot protest van veel Groningers in het aardbevingsgebied. De Nam, een samenwerking tussen Shell en ExxonMobil, is immers ook verantwoordelijk voor het oppompen van het aardgas.

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is een samenwerkingsverband van tien Groningse gemeenten, de provincie en de Rijksoverheid. De NCG zal voortaan het Centrum voor Veilig Wonen aansturen, dat over het herstel van woningen gaat. Daarmee komt de versterking volledig in handen van de overheid.

Ik ben tevreden over hoe Wiebes het doet. Dat het in Groningen niet zo snel gaat, ligt niet aan hem. Integendeel. Premier Mark Rutte

Voortaan beslissen gemeenten welke huizen versterkt moeten worden, in combinatie met dorps- en stadsvernieuwingen. Volgens een brief van het kabinet is het daarom ‘logisch’ dat de uitvoering voortaan bij minister Kajsa Ollongren van binnenlandse zaken komt te liggen, ‘vanwege haar verantwoordelijkheid voor onder meer decentrale overheden en woningbouw’.

Aanvankelijke lof Minister Eric Wiebes van economische zaken blijft verantwoordelijk voor de veiligheid in het aardbevingsgebied. Wiebes had het afgelopen jaar juist meer verantwoordelijkheden gekregen in de versterkingsoperatie. De aanvankelijke lof voor Wiebes, toen hij besloot de gaskraan volledig dicht te draaien, heeft plaatsgemaakt voor kritiek. Vooral omdat de versterkingsoperatie maar niet goed van de grond komt. Tijdens zijn wekelijkse persconferentie weersprak minister-president Mark Rutte dat de kritiek op het functioneren van Wiebes ten grondslag ligt aan de portefeuillewissel: “In Groningen gaan nu heel concreet huizen en gebouwen versterkt worden. Daar is binnenlandse zaken goed in. Ik ben tevreden over hoe Wiebes het doet. Dat het in Groningen niet zo snel gaat, ligt niet aan hem. Integendeel.”

