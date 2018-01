Minister Wiebes: Ik probeer gaswinning maximaal te verminderen

Wiebes liet weten zich niet per se te willen houden aan wat in het regeerakkoord staat.

Lees verder na de advertentie

'Dit gebied is al eerder getroffen, dus deze mensen gebeurt dat voor een tweede keer' Minister Wiebes

De coalitiepartijen hebben afgesproken de winning tot 2021 te verlagen, van 21,6 naar zo'n 20 miljard kubieke meter. De minister is al langer bezig alle mogelijkheden om de winning te verlagen op een rijtje te zetten. "Ik probeer maximaal te verminderen", aldus Wiebes. "Wat we ook maar kunnen verzinnen. We moeten de gaswinning omlaag krijgen. Nederland moet van het gas af." Een brief over die inventarisatie gaat in het eerste kwartaal van dit jaar naar de Kamer.

Wiebes vindt de aardbeving van vandaag vooral 'vreselijk' voor de bewoners van het gebied. "Dit gebied is al eerder getroffen, dus deze mensen gebeurt dat voor een tweede keer." De minister schaart zich naar eigen zeggen achter de getroffen Groningers. "Waar Groningers op inzetten, zet ik op in. Dat betekent de gaswinning naar beneden, het schadeprotocol rond krijgen en op een verstandige manier de verstevigingsoperatie op gang brengen."

Ook elders in Den Haag werd fel gereageerd op het nieuws. SP-Kamerlid Sandra Beckerman wil dat de Tweede Kamer eerder terugkomt van reces, en ook Agnes Mulder (CDA) en Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) willen snel met Wiebes in debat over de kwestie. Henk Nijboer (PvdA) vindt dat er meer tempo moet worden gemaakt met het opstellen van een nieuw schadeprotocol voor de getroffen Groningers.

'Een maximum van 21 miljard is niet genoeg om de bodem rustiger te krijgen, ook al dacht men dat wel' Albert Rodenboog, burgemeester van de gemeente Loppersum