Minister Van Nieuwenhuizen wil reddingsschip Sea Watch versneld regels opleggen, en dat stuit op verzet

Deze week maakte de minister bekend dat het schip en de bemanning voorzieningen en opleidingen moeten hebben die normaal voor grote passagiersschepen gelden. GroenLinks en coalitiepartijen D66 en ChristenUnie willen dat de organisatie op zijn minst een overgangsperiode krijgt om aan alle regels te voldoen, en dus weer snel de zee op kan.

Doorn in het oog De reddingsschepen zijn een deel van politiek Den Haag al langer een doorn in het oog. VVD-Kamerlid Bente Becker vindt dat ze mensensmokkel in de hand werken door bij Libië mensen op te pikken en hen naar Europa te brengen. We kunnen het ons niet permitteren de laatste humane red­dings­ope­ra­tie de nek om te draaien. Bram van Ojik (GroenLinks) Vorig jaar september kondigde Van Nieuwenhuizen regels aan voor zeeschepen van organisaties met een ideële doelstelling. Die vallen nu onder de categorie pleziervaartuigen. Ze hoeven dan geen dure veiligheidscertificaten te halen bij private inspectiebureaus. Dit jaar raakte het plan in een stroomversnelling. In januari dobberde de Sea Watch wekenlang op zee met bij Libië opgepikte migranten. Italië liet het schip pas toe nadat andere Europese landen een deel van de opvarenden opnamen. Vervolgens constateerden Italiaanse en Nederlandse ambtenaren mankementen aan het schip. Sea Watch heeft die in maart bij een werf in Marseille laten verhelpen.

Breed palet aan eisen Volgens Sea Watch-woordvoerder Jelle Goezinnen is Van Nieuwenhuizen daarna snel in actie gekomen. “Het ministerie was bang dat we na het onderhoud weer op missie zouden gaan. In de coalitie liep de discussie hoog op, dus het ministerie is maandag nog een keer met ons om de tafel gaan zitten. Toen kregen we snel door dat de minister ons werk met een breed palet aan eisen onmogelijk wil maken.” In een brief aan de Kamer schrijft Van Nieuwenhuizen dat ze ‘schepen die stelselmatig drenkelingen aan boord nemen’ op korte termijn regels oplegt. Volgens Goezinnen zal het schip dan maanden aan de kade liggen.

Mensonterend Bram van Ojik (GroenLinks) wil dat de reddingsmissies doorgaan. Hij wijst erop dat de Europese landen vorige week hun patrouilles met marineschepen bij Libië staakten. “Nu mag de Sea Watch ook niet uitvaren. Dan sta je alleen nog het werk van de Libische kustwacht toe. Die brengt drenkelingen naar mensonterende kampen. We kunnen het ons niet permitteren de laatste humane reddingsoperatie de nek om te draaien.” In de coalitie steunen Joel Voordewind (ChristenUnie) en Rutger Schonis (D66) de eis van GroenLinks dat Van Nieuwenhuizen over haar spoedmaatregel met de Kamer in debat gaat. Daarnaast verdient Sea Watch volgens hen een overgangstermijn om aan alle eisen te voldoen, zodat het schip niet maandenlang aan de ketting ligt.

Verantwoordelijkheid Partijen vermoeden ook dat achter het veiligheidsargument de wens zit om niet meer verantwoordelijk te zijn als de Sea Watch migranten oppikt. Van Nieuwenhuizen schreef maandag aan de Kamer dat Nederland als vlaggenstaat juridisch medeverantwoordelijk is om een veilig heenkomen te vinden voor hen. Joel Voordewind: “Van Nieuwenhuizen zegt dat ze erg begaan is met de veiligheid aan boord. Maken drenkelingen die uit zee zijn opgepikt zich echt grote zorgen of er wel genoeg toiletten op het reddingsschip zijn?”

