Minister van Nieuwenhuizen: Geen coulance voor reddingsschip Sea Watch 3

Reddingsschip Sea Watch 3 hoeft volgens minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van infrastructuur en waterstaat niet op coulance te rekenen. Zolang het niet aan allerlei op 1 april gestelde veiligheidseisen voldoet, mag het niet uitvaren om migranten voor de Libische kust op te pikken.

Het conflict in de coalitie is zo tijdens een Kamerdebat dinsdagavond geen centimeter dichterbij een oplossing gekomen. ChristenUnie en D66 houden vast aan hun pleidooi voor een overgangstermijn voor het schip. Ze wijzen op de brief die Van Nieuwenhuizen vorige week naar de Kamer stuurde. Daarin staat dat Greenpeace en Women on Waves een jaar de tijd krijgen om aan de regels voor actieschepen te voldoen. Voor Sea Watch wil Van Nieuwenhuizen alle regels wel direct doen ingaan. “Ik kan niet zeggen: het is onveilig, maar gaat u een paar maanden op missie.”

Drenkelingen vinden het vast niet erg als er onvoldoende toiletten op een reddingsschip zijn Joël Voordewind, ChristenUnie

Twijfelachtig Het schip moet aanpassingen doen om uit zee opgepikte mensen langere tijd veilig te kunnen herbergen, omdat Italië en Malta vaak weigeren opvarenden toe te laten. Het gaat bijvoorbeeld om zwemvesten en sanitaire voorzieningen voor alle drenkelingen. De bemanningsleden moeten ook cursussen volgen in het omgaan met onbekende mensenmassa’s. Ook zijn er nieuwe eisen aan de constructie van het schip. Afsluitbare compartimenten moeten voorkomen dat bij een aanvaring het hele schip vol water stroomt of dat een brand zich over het hele schip verspreidt. Volgens Joël Voordewind (ChristenUnie) is het twijfelachtig dat de veiligheid van migranten hier op korte termijn mee is gediend: “Drenkelingen vinden het vast niet erg als er onvoldoende toiletten op een reddingsschip zijn.” Hij wil dan ook een vervolgdebat om via een stemming in de Kamer alsnog een overgangstermijn af te dwingen. Andere partijen willen dat Sea Watch nooit meer de haven verlaat. Remco Dijkstra (VVD) ziet het schip als een ‘veerdienst’ voor migranten. “Trek alles uit de kast om te voorkomen dat het ooit nog uitvaart. Het werkt mensensmokkel en andere criminaliteit in de hand. De bemanningsleden van de Sea Watch hebben bloed aan hun handen als mensen verdrinken. Het is hun schuld.” Madeleine van Toorenburg (CDA) zei eerder het schip ‘het liefst te willen afzinken’.

Misbruik De tegenstellingen tussen coalitiepartijen verharden. Voordewind wierp Dijkstra voor dat de bemanningsleden van het reddingsschip nooit zijn veroordeeld. Dijkstra wil nu bij een volgend debat staatssecretaris Mark Harbers van justitie en veiligheid uitnodigen. “Dan kan de Kamer hem desnoods oproepen het Openbaar Ministerie een aanwijzing te geven om de Sea Watch te vervolgen.” De organisatie achter de Sea Watch heeft een kort geding aangespannen tegen de staat. Zij vindt dat het ministerie misbruik maakt van de bevoegdheid om veiligheidsregels te stellen. Het eigenlijke doel zou een strenger migratiebeleid zijn. Voordewind denkt dat ook. Op zijn vragen gaf Van Nieuwenhuizen toe dat zij naar de veiligheid van het schip is gaan kijken toen Malta en Italië kritische vragen stelden over de reddingsmissies. Volgens Suzanne Kröger (GroenLinks) is er weinig mis met de Sea Watch zelf. “Het gevaar komt van landen die dwarsliggen en hun havens sluiten. Moet je daar in meegaan door van reddingsschepen te eisen dat ze voorzieningen aan boord hebben om mensen langdurig te herbergen? Dan kun je straks ook allerlei eisen stellen aan de schepen van GreenPeace, omdat de Russische kustwacht daar hardhandig tegen heeft opgetreden.”

