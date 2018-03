Minister van Justitie belooft stevige aanpak van haatzaaiende imam

Minister Ferd Grapperhaus van justitie en veiligheid wil imam Fawaz Jneid uit Leidschendam steviger gaan aanpakken. Dat zei hij gisteren na het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Verschillende Kamerleden drongen daarop aan.

De islamitische prediker zou burgemeester Ahmed Aboutaleb in gevaar hebben gebracht door hem in januari in een facebookpreek tussen de regels door te karakteriseren als 'vijand van de islam' en 'afvallige moslim'. De preek zou radicale moslims ertoe kunnen aanzetten om geweld te gebruiken, is de vrees van de nationaal coördinator terrorismebestrijding, de NCTV.

De minister zei te 'walgen' van de preek waarin de imam van leer trok tegen Aboutaleb

Imam Jneid heeft niets strafbaars gezegd, maar burgemeester Pauline Krikke en toenmalig minister van veiligheid en justitie Stef Blok oordeelden vorige zomer dat hij het jihadistische gedachtegoed verspreidt. Terroristen zouden inspiratie ontlenen aan zijn preken. Daarom hebben ze hem een gebiedsverbod opgelegd voor de buurt waar hij preekte, de Schilderswijk in Den Haag. In januari werd de maatregel met een half jaar verlengd, de preek over Aboutaleb was een van de redenen daarvoor, zei de NCTV.

Op basis van de nieuwe, tijdelijke terrorismewet kan zo'n maatregel tegen iemand worden genomen, al heeft diegene geen wet overtreden. Wel moeten er gedragingen zijn die 'in verband gebracht kunnen worden met terroristische activiteiten of de ondersteuning daarvan.' In november vocht de imam het gebiedsverbod tevergeefs aan bij de rechter. Hij gaat nog in hoger beroep, dat dient op 13 april.

Kamerleden van de PvdA, SP, FvD en PVV zeiden gisteren in het vragenuurtje niet te begrijpen dat de imam niet vervolgd kan worden voor haatzaaien en aanzetten tot geweld, waarvan ze hem beschuldigen.

De minister zei te 'walgen' van de preek waarin de imam van leer trok tegen Aboutaleb, en dat het 'natuurlijk om haatzaaien gaat'. Maar hij wees er ook op dat de uitspraken van de imam volgens de wet 'helaas' niet vallen onder het delict 'aanzetten tot haat of geweld'.

Wij houden alles wat hij zegt aan tegen het wetboek van strafrecht", , stelde Grapperhaus. "Ook op Facebook doet deze meneer alles nét binnen de grens."

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken vroeg de minister de wet aan te passen. Die ziet zich voor een dilemma geplaatst. Tegen persbureau ANP zei Grapperhaus de imam steviger te zullen aanpakken. Daarbij zei hij het waarschijnlijk te achten 'dat we een stukje van de vrijheid van meningsuiting moeten inleveren'. Hoewel dat recht een 'fundament van onze rechtsstaat' is, wil hij af van uitlatingen zoals die van Jneid, waardoor andere mensen 'worden bedreigd in hun bestaan.'