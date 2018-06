Minister Slob wil meer greep op burgerschapsles

Leerlingen op basis- en middelbare scholen moeten straks allemaal les krijgen over democratie, vrijheid, mensenrechten en de rechtsstaat. Het zogeheten burgerschapsonderwijs is op dit moment weliswaar verplicht maar te vrijblijvend, vindt minister Slob (ChristenUnie). Verder wordt het voor de Inspectie van het Onderwijs gemakkelijker om in te grijpen als een school ideeën onderwijst die niet stroken met de democratische rechtsorde.

Op dit moment staat niet in de wet hoe de lessen burgerschapsonderwijs eruit moeten zien. Scholen organiseren excursies, projecten en debatbijeenkomsten, maar volgens de minister ontbreekt het aan samenhang tussen al die lessen en activiteiten.

Ingrijpen

Als Slobs plannen worden doorgevoerd, krijgt de Onderwijsinspectie betere mogelijkheden om in te grijpen als een school in een les burgerschapsvorming bijvoorbeeld de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in twijfel trekt. Nu kan de inspectie een school alleen aanspreken als er helemaal niets aan burgerschap wordt gedaan, omdat nergens in de wet staat wat een school moet onderwijzen. Dat is te mager, aldus Slob, want in zijn ogen is het vak belangrijker dan ooit.

Op dit moment sluit het burgerschapsonderwijs volgens hem niet goed aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen. ‘Kinderen worden immers niet geboren met een democratisch gen en krijgen niet vanzelfsprekend vanuit huis kennis en respect mee voor de basiswaarden van onze samenleving’, schrijft Slob in een toelichting bij het wetsvoorstel. Slob toont zich daarin opmerkelijk pessimistisch. ‘De huidige situatie van toenemende spanningen en afnemende binding onderstreept de noodzaak van een prominentere positie van burgerschap in het lesprogramma van het primair en voortgezet onderwijs.’

Slob sluit aan bij recent onderzoek, waaruit blijkt dat in Nederlandse schoolklassen kennis van de democratie verhoudingsgewijs laag is. Nederlandse leerlingen weten minder over democratie, rechtsstaat en mensenrechten dan hun leeftijdsgenoten in omringende landen, bleek eind 2017 uit een grootschalig internationaal onderzoek onder scholieren in Europa.

Scholen mogen niet zomaar alles tegen leerlingen zeggen met een beroep op hun le­vens­over­tui­ging

De haperende democratische gezindheid heeft volgens de ChristenUnie-minister onder meer te maken met het afkalven van sociale verbanden zoals kerken en verenigingen, individualisering en de komst van migranten uit landen zonder democratische traditie.