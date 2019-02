Minister Schouten: Nederland was te solistisch in de pulsvisserij-lobby

Les één die minister Carola Schouten heeft geleerd bij het debacle rond de pulsvisserij, bracht zij vandaag gelijk in praktijk: zij bood niemand valse hoop. De kans dat het Brusselse besluit over de vismethode voor Nederland nog voordelig uitpakt, is bijzonder klein, zei de landbouwminister in de Tweede Kamer. “Er is wel een kans dat het verbod nog aangescherpt wordt.”

Lees verder na de advertentie

Veel is nog onduidelijk over de uitspraak van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers. Vorige week interpreteerde het kabinet die nog als meevaller: het leek erop dat 42 van de 84 pulskotters van een overgangsregeling gebruik konden maken. Inmiddels wordt ook het aantal van vijf of zes genoemd.

PVV'er Madlener sneerde dat hij Schouten ‘een hele lieve vrouw’ vindt

De Kamer wilde weten of er nog een ontsnappingsroute is, en vooral hoe het zo fout kon gaan. Het leidde tot een soms korzelig debat, waarin de Kamer sprak van ‘een slechte soapserie’ (PVV), ‘één van de grootste diplomatieke nederlagen’ (SP) en een zaak met ‘alleen maar verliezers’ (D66). Heeft Schouten zich wel genoeg ingespannen voor de pulsvissers en had premier Rutte zich niet meer in de lobby moeten mengen, wilde de Kamer weten.

Te solistisch Ook de rol van oud-minister Cees Veerman kwam ter sprake. Als bemiddelaar probeerde die afgelopen jaar tevergeefs in contact te komen met de Fransen. “Hij heeft geen invulling kunnen geven aan zijn rol als bemiddelaar”, schreef de minister aan de Kamer. PVV-Kamerlid Barry Madlener: “Wij hoorden maanden niks over wat Veerman in Brussel deed. Nu, negen maanden later, krijgen we een briefje van de minister: ‘De heer Veerman heeft nooit een gesprek gevoerd’.” Schouten weigerde een kwaad woord over Veerman te spreken, die zich belangeloos voor Nederland heeft ingezet. En zij wilde vanwege de nog lopende onderhandelingen nauwelijks iets loslaten over haar lobby en die van de premier. Haar rol in de pulslobby – die sinds 2010 loopt – bestond vooral uit ‘redden wat er te redden viel’, vindt Schouten. “Ik was net aangetreden toen het bericht van een mogelijk verbod kwam. Ik stond meteen 3-0 achter.” Wat niet bijdroeg aan haar humeur waren opmerkingen van VVD-Kamerlid Arne Weverling dat ‘de minister er zielig bij zit te kijken.’ Madlener sneerde dat hij Schouten ‘een hele lieve vrouw’ vindt. De minister antwoordde: “Ik constateer dat de heer Madlener als een stoere vent met zijn armen over elkaar vanaf de zijlijn staat te roepen.” Schouten erkende dat Nederland te solistisch was, nadat het in Brussel groen licht kreeg om de pulskormethode te onderzoeken. “We hadden het niet alleen voor eigen vissers, maar Europabreed moeten inzetten.” De efficiënte Nederlandse pulsvloot, die vis vangt door deze met elektrische schokjes van de zeebodem te laten opschrikken, leidde tot steeds meer wrevel bij andere landen. Pulsvissen lijkt de beste methode voor de visopbrengsten, het milieu en het energieverbruik, concludeerde PvdA-Kamerlid William Moorlag. “Maar gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen.”

Lees ook:

Het is nog weken onzekerheid troef voor pulsvissers Er leek nog enige hoop voor de Nederlandse pulsvissers, maar nu geeft de minister toe: er is vooral onzekerheid.