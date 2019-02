Minister Koolmees zet bonden onder druk met nieuw pensioenplan

Als de vakbeweging niet meewerkt aan de coalitieplannen voor het pensioenstelsel, dan maar kijken wat mogelijk is zonder de sociale partners. Dat lijkt minister van sociale zaken Wouter Koolmees te beogen met een plan dat hij gisteren naar de Tweede Kamer stuurde. Op een tiental punten wil het kabinet maatregelen voorbereiden om desnoods eenzijdig zaken te veranderen. Het gaat er bijvoorbeeld om dat mensen een eigen pensioenpotje hebben, of tussentijds geld kunnen opnemen om hun hypotheek af te lossen. Die individualisering van het pensioen past volgens het regeerakkoord beter bij de moderne arbeidsmarkt, maar vakbonden vrezen juist een uitholling van de zekerheid die collectief sparen zou bieden.

Vicevoorzitter van de FNV, Tuur Elzinga, spreekt van een ‘klap in het gezicht’ van werkenden

Het plan is een manier om de druk op de bonden op te voeren. In november liepen zij weg van het overleg met kabinet en werkgevers. Ze vonden dat de overheid bijvoorbeeld te weinig bood om de verhoging van de AOW-leeftijd te beperken. Daarmee dreigt voor Koolmees een scenario waarbij alles blijft zoals het is rond de pensioenen. Dat is voor het kabinet electoraal vervelend: door de lage dekkingsgraden bij een aantal grote fondsen dreigen kortingen op de uitkeringen.

Door nu toch met een plan te komen laat Koolmees zien dat hij desnoods zonder de bonden iets kan doen, al wilde hij gisteren zelf niet van een verkapt dreigement spreken. “Uiteindelijk wil ik er samen uitkomen, maar zolang dat niet lukt kan ik niet blijven wachten.”

Felle reacties De minister sprak de hoop uit dat de bonden positief reageren op de inhoud van een aantal van zijn voorstellen. Daarvan was echter geen sprake. Vrijwel direct nadat de minister zijn plannen naar de Kamer stuurde, reageerden de bonden furieus. Volgens CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden zit Koolmees ‘op een dwaalspoor’. De individuele potjes zorgen voor verschillen tussen ‘pech- en gelukgeneraties’. Vicevoorzitter van de FNV, Tuur Elzinga, spreekt van een ‘klap in het gezicht’ van werkenden, omdat de minister de stijging van de AOW-leeftijd niet aanpakt. Deze felle reactie is vervelend voor Koolmees. Hij kan zinspelen op een eenzijdige aanpassing van pensioenwetgeving, maar daarvoor is wel een meerderheid in de Eerste Kamer nodig. De bonden hopen dat de coalitie na de Provinciale Statenverkiezingen in maart niet meer over die meerdeerheid beschikt. Dat maakt het kabinet mogelijk afhankelijk van de linkse oppositie, zodat de bonden sterker staan.

