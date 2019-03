Minister Koolmees peilt bij Lodewijk Asscher voor pensioenakkoord

Na afloop wilde Koolmees niets kwijt over de inhoud van het gesprek. “Als dat achter de schermen blijft, is de kans groter dat we eruit komen”, zei hij. Lodewijk Asscher maakte duidelijk dat hij eisen op tafel heeft gelegd. Hij wil kortingen op pensioenen van tafel, eerder stoppen met werken voor zware beroepen en hij wil een oudedagsvoorziening voor zelfstandig ondernemers (zzp).

Lees verder na de advertentie

De PvdA wil ook een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd. Nu gaat die leeftijd nog één jaar omhoog als de levensverwachting één jaar stijgt. Het kabinet heeft eerder al toegezegd een studie te doen naar het veranderen van deze koppeling. De PvdA wil een harde toezegging.

Koolmees zei dat hij binnenkort ook met Jesse Klaver van GroenLinks om de tafel gaat. Met de SP is nog geen contact geweest, zegt Kamerlid Bart van Kent, woordvoerder pensioenen. Van Kent gaf wel een schot voor de boeg. Hij meent dat de ‘eisen omhoog kunnen’, nu het kabinet op zoek is naar extra steun bij andere partijen voor een meerderheid in de Eerste Kamer.

Er is haast. Volgend jaar dreigt een korting op de uitkeringen. Om die af te wenden, moet er in mei overeenstemming zijn zodat nieuwe pensioenregels nog voor 1 januari ingevoerd kunnen worden. Koolmees schaakt op een aantal borden tegelijk. In de eerste plaats is overeenstemming nodig met vakbonden en werkgevers. Zij betalen de pensioenpremies en gaan daarom over het pensioenstelsel. Omdat voor de nieuwe pensioenregels wetten nodig zijn, heeft de minister ook een meerderheid nodig in het parlement. Waarschijnlijk houdt de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, na de verkiezingen van vorige week, nog maar 31 van de 75 zetels over in de Eerste Kamer. PvdA of GroenLinks is nodig voor een meerderheid.

Maandag zat Koolmees weer aan tafel met de vakbonden. In november namen de vakbonden geen genoegen met het bod van het kabinet over onder meer eerder stoppen voor zware beroepen, de stijging van de AOW-leeftijd en pensioen voor zzp’ers. Precies de eisen die de PvdA weer bij het kabinet op tafel heeft gelegd.

Lees ook: