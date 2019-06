Minister Koolmees: 'Aan ons nu de taak alle beren op de weg op te ruimen’

Onmiddellijk na het bekend worden van de uitslag van het referendum onder de leden van de FNV stapte Wouter Koolmees de straat op. Een wandelingetje met zijn dochter op en neer naar de stomerij. Een diepe zucht en frisse lucht en de spanning viel van de bewindsman af. Het ‘het is gelukt’, waarmee hij dinsdag het pensioenakkoord bij de presentatie aankondigde werd uiteindelijk zaterdag echt werkelijkheid. “Deze dag is een mijlpaal, zeker”, aldus de opgeluchte Koolmees. “Ik slaak nog wel even een tijdje een paar zuchten van verlichting.”

Aanstaande dinsdag, als ook de VCP, derde vakcentrale, het oordeel over het pensioenakkoord bekendmaakt, stuurt Koolmees onmiddellijk een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer om de AOW-leeftijd te bevriezen. Voor 1 juli moeten de beide kamers daarover een oordeel geven om alles per 1 januari in te laten gaan. Vorige week, aldus Koolmees, is, onmiddellijk nadat overeenstemming met de sociale partners was bereikt, is de Raad van State om een spoedadvies gevraagd over de (tijdelijke) bevriezing van de AOW-leeftijd. Dat advies is er inmiddels.

Concrete pensioenuitkering Er komt nog veel werk aan, benadrukt Koolmees. “We gaan nu werkgroepen opzetten, met daarin de vakbeweging, de werkgevers en de overheid, die alle afspraken in concrete maatregelen moeten omzetten. Niet alleen over het nieuwe, in de toekomst beter houdbare pensioen, maar ook over de koppeling over een aantal jaar van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting. Daarbij zijn inderdaad nog heel wat beren op de weg, maar aan ons nu de taak alle beren op te ruimen.” Een behoorlijk aantal pensioenfondsen zal daarbij de werkgroepen adviseren. Inmiddels heeft een aantal pensioenfondsen, zo laat Koolmees weten, al proefberekeningen gemaakt over wat alle afspraken uit het pensioenakkoord betekenen voor een concrete pensioenuitkering. Koolmees is opgelucht en prijst de vakbeweging na de overweldigende meerderheid onder de leden van CNV en FNV die het pensioenakkoord steunen. “Het is knap van de vakbonden de afgelopen week hebben gedaan. Al die bijeenkomsten. Prima. Zo zie je: samenwerking loont. We hebben ook zaterdag een enorme stap vooruit gezet.”

