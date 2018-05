Minister Kaag ziet het problemen van de sojaroute door het regenwoud niet zo

Blijft de Nederlandse overheid Nederlandse bedrijven aanmoedigen om mee te doen aan de omstreden aanleg van een nieuwe sojaroute door het Braziliaanse regenwoud? De vraag ligt op tafel na onthullingen in Trouw over de grote milieuschade die het miljardenproject nu al veroorzaakt. Nederland hielp actief mee om de sojaroute te ontwikkelen.

Bedrijven als Arcadis en Boskalis hebben contracten verworven voor de bouw van sojahavens en -schepen. Nieuwe onderdelen van de route worden de komende jaren nog aanbesteed, waarbij opnieuw Nederlandse bedrijven in de markt zijn.

Minister Sigrid Kaag voor buitenlandse handel ziet geen aanleiding om afstand te nemen van de sojaroute, blijkt uit de brief die zij aan de Tweede Kamer schreef, naar aanleiding van de publicaties in Trouw.

De minister beschouwt het project hoofdzakelijk als een Braziliaanse aangelegenheid en verantwoordelijkheid. De rol van de Nederlandse overheid is volgens haar beperkt. Die bestaat vooral uit het informeren van Nederlandse ondernemers 'over de kansen en uitdagingen' van de Corridor Norte, zoals de nieuwe sojaroute heet. Nederland hamert daarbij steeds op het respecteren van het milieu en van de mensenrechten, aldus de minister.

De brief aan de Tweede Kamer geeft een beeld van een beperkte rol voor Nederland bij het hele project. Dat is opvallend, want Nederland had een actieve rol in het ontwikkelen van de nieuwe sojaroute. In 2013 betaalde Nederland het onderzoek waarin Nederlandse bedrijven inventariseerden of er transportcorridors naar de noordkust van Brazilië konden komen. Dat onderzoek was de start van de Corredor Norte.

De bestrijding van misstanden is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de Braziliaanse overheid zelf, vindt minister Kaag. Nederland heeft volgens haar gestimuleerd dat Brazilië op dat punt actiever is geworden.

Kaag gaat niet in op de berichten over de vele misstanden bij de aanleg van de nieuwe wegen, spoorlijnen en havens. Uit de documenten die Trouw en de Groene Amsterdammer hebben opgevraagd via de Wet Openbaarheid van Bestuur kwam onlangs naar voren dat het ministerie die misstanden kent. Nederlandse ambtenaren waarschuwden ervoor, intern.

Sojaspoorlijn

Volgens minister Kaag gebruikte Nederland dat onderzoek juist om het sojavervoer in Brazilië duurzamer te maken. Een nieuwe sojaroute kon helpen om 'meer gebruik te maken van natuurlijk bevaarbare rivieren en bestaande spoorlijnen', schrijft ze aan de Tweede Kamer. Ze laat in haar brief onbenoemd dat Nederlandse bedrijven in datzelfde rapport ook adviseerden om een nieuwe spoorlijn aan te leggen. Deze sojaspoorlijn, Ferrogrão, is in Brazilië controversieel omdat die negentien inheemse gebieden doorkruist. Ook adviseerde Nederland om zandwegen te asfalteren.

Nu de sojaroute concreet wordt aangelegd, werkt Nederland nauw samen met het Braziliaanse agentschap voor wegtransport. Uit de interne documenten die Trouw inzag, blijkt dat voor de Nederlandse ambassade in Brazilië de sojaroute een van de belangrijkste prioriteiten is in de periode 2017-2020, vanwege de kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven.