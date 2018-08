Minister geeft toe: de aankoop van twee speedboten was een blunder

De Tweede Kamer is maandagavond geïnformeerd over de kwestie. Minister Van Nieuwenhuizen is zelf 'zeer recentelijk' op de hoogte gebracht van de mislukte aankoop, schrijft ze. De zaak kwam onder haar aandacht vanwege een WOB-verzoek van de Volkskrant.

De fout is in januari 2015 gemaakt. Rijkswaterstaat had behoefte aan vier nieuwe speedboten, zogeheten Rigid Hull Inflatable Boats (RHIB's). Deze fungeren als bijboot van grote schepen van de Kustwacht: de Barend Biesheuvel, de Zeearend en de Visarend. De bemanning van deze logge inspectieschepen kan de snelle speedboten gebruiken om andere (vissers)boten te verrassen met een bezoek.

Wat Rijks­wa­ter­staat vergat te vermelden bij de aanbesteding: de speedboten moeten met hoge snelheid over de Noordzee kunnen varen, ook als de golven steil zijn

Rijkswaterstaat heeft de opdracht openbaar aanbesteed. Het Italiaanse bedrijf Arimar kreeg uiteindelijk de klus om twee boten te leveren voor de Barend Biesheuvel. Wat Rijkswaterstaat vergeten was te vermelden bij de aanbesteding: de speedboten moeten met hoge snelheid over de Noordzee kunnen varen, ook als de golven steil zijn.