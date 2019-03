Minister geeft bedrijven een standje om vrouwengebrek in de top

In een online campagne maakt de minister vandaag bekend welke Nederlandse bedrijven ondermaats presteren op het gebied van emancipatie.

Van de tweehonderd grootste Nederlandse bedrijven heeft slecht dertien procent op dit moment voldoende vrouwen in topfuncties. Van de vijf grootste Nederlandse bedrijven scoren Ahold en ING het slechts. Beide bedrijven hebben bijvoorbeeld geen enkele vrouw in de raad van bestuur. Sinds 2013 zijn Nederlandse bedrijven verplicht te streven naar ten minste dertig procent vrouwen in topposities. Wie niet aan de richtlijnen voldoet, moet in het jaarverslag uitleg geven.

‘Waar géén gebrek aan is, zijn de smoesjes’

“Waar geen gebrek aan is, zijn de smoesjes”, zegt de minister in een filmpje dat ze vandaag lanceert. Samen met CEO’s en bestuursleden van bedrijven waar wél één op de drie topfuncties door vrouwen worden ingevuld, leest ze verklaringen voor uit jaarverslagen van bedrijven die de norm van dertig procent niet hebben gehaald. Ze wil daarmee laten zien dat veel bedrijven nog te weinig hun best doen. ‘Competenties zijn het belangrijkste in de selectiecriteria, klinkt het. Of: ‘Het blijkt moeilijk om vrouwelijke kandidaten te vinden die geïnteresseerd zijn.’

Smoesjes Volgens de minister gaan dit soort excuses niet op. Ze erkent dat het in sommige sectoren, zoals de landbouw of de bouw, moeilijker is om vrouwen te vinden, maar ook voor die bedrijven is het volgens Van Engelshoven mogelijk om meer vrouwen aan te stellen. Desnoods door vrouwen uit andere takken van het bedrijfsleven te werven. Dat Van Engelshoven overgaat tot het publiekelijk aan de schandpaal nagelen van slecht presterende bedrijven, komt niet als een verrassing. Toen vorig jaar mei bleek dat het aantal vrouwen in de top maar mondjesmaat toenam, gaf de minister al aan dat naming en shaming wat haar betreft een volgende stap moest zijn. Eind dit jaar wordt de wettelijke norm van 30 procent geëvalueerd. Dan gaat het kabinet bespreken of verdere maatregelen nodig zijn. Een wettelijk quotum is dan een mogelijkheid, maar het kabinet kijkt ook naar andere oplossingen. Ze onderzoeken bijvoorbeeld of individuele streefcijfers voor elk bedrijf, in plaats van een landelijk afgesproken norm, wellicht een beter idee zou zijn. De Sociaal Economische Raad is gevraagd om met de regering mee te denken. We willen de diversiteit in onze besturen vergroten met als doel uiteindelijk de vijftig procent te halen Woordvoerder Ahold Delhaize, een bedrijf met geen enkele vrouw in de raad van bestuur Of de bedrijven die nu onderaan de ranglijst bungelen eind dit jaar betere cijfers kunnen laten zien is nog maar de vraag. Supermarktgigant Ahold Delhaize is zich ervan bewust dat ze wat betreft vrouwen in topfuncties ernstig achterblijven, hoewel in de lagere managementlagen van het bedrijf wel minstens dertig procent van de leidinggevenden vrouw is. ‘We zijn niet tevreden met de huidige scores’, laat een woordvoerder weten. ‘We willen de diversiteit in onze besturen vergroten met als doel uiteindelijk de vijftig procent te halen.’ Om dat te bereiken zorgt het bedrijf er onder andere dat voor elke voor vacature, ook voor topfuncties, de helft van de kandidatenlijsten uit vrouwen bestaat.

