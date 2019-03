Minister Bruins wil dat artsen implantaten gaan registeren

Alle medisch specialisten die hulpmiddelen bij patiënten plaatsen moeten registers opzetten om bij problemen te kunnen nagaan wie welk implantaat heeft gehad. Tot dusver hebben maar enkele specialismen zo’n systeem waarin hulpmiddelen worden geregistreerd, zoals cardiologen en orthopeden. Maar bij calamiteiten weten artsen van veel patiënten niet welk implantaat zij precies hebben.

Minister Bruins voor medische zorg (VVD) wil met de wetenschappelijke verenigingen van medische specialisten gaan praten over het opzetten van registers. Hij zei dit in de Tweede Kamer tijdens een debat over de Implant Files, het wereldwijde onderzoek naar de manier waarop medische hulpmiddelen in de markt worden gezet. Een van de grote problemen is het gebrek aan informatie voor patiënt en arts over bijwerkingen van deze producten.

De toelating én de controle is feitelijk in handen van fabrikanten en de commerciële bedrijven die de medische hulpmiddelen op de markt toelaten PvdA-Kamerlid Ploumen

Ze worden in de EU door commerciële bureaus op de markt toegelaten en het is voor patiënten en artsen vrijwel niet mogelijk om aan betrouwbare informatie te komen over implantaten. De Tweede Kamer is geschokt over de uitkomsten de Implant Files.

Rammelend toezicht Het project, uitgevoerd door het consortium van onderzoeksjournalisten ICIJ, begon in Nederland bij het consumentenprogramma ‘Radar’. In samenwerking met Radar en Trouw is Implant Files uitgegroeid tot een wereldwijd onderzoek van meer dan 250 journalisten in 36 landen, werkzaam bij 59 mediaorganisaties. Het toonde aan dat het in vele landen ernstig schort aan de informatievoorziening voor patiënten. Het toezicht op fabrikanten, medische instellingen en de gezondheidsinspecties bij de (na)controle op hulpmiddelen bleek te rammelen. Problemen met medische implantaten hebben de afgelopen tien jaar wereldwijd tot 83.000 doden en 1,7 miljoen gewonden geleid. In veel landen hebben de Implant Files geleid tot verscherpte maatregelen. Zo werd duidelijk dat artsen incidenten met implantaten alleen melden bij de fabrikanten van medische hulpmiddelen. Alleen calamiteiten, zoals ernstig letsel of overlijden, moeten bij de gezondheidsinspectie worden gemeld. De Tweede Kamer heeft Bruins gisteren gevraagd om artsen te verplichten alle incidenten voortaan óók bij de inspectie te melden. “De toelating én de controle is feitelijk in handen van fabrikanten en de commerciële bedrijven die de medische hulpmiddelen op de markt toelaten”, aldus PvdA-Kamerlid Ploumen. “Het toezicht is dus veel te beperkt. Veel informatie wordt niet doorgegeven omdat fabrikanten dat liever voor zichzelf houden.” Bruins zegde toe dat hij artsen zal vragen in het vervolg álle meldingen van incidenten en calamiteiten ook door te geven aan de gezondheidsinspectie.

Geen overheidsadvies Bruins gaf tijdens het debat toe dat het toezicht op medische hulpmiddelen nog niet goed is geregeld in Europa. “We lopen achter bij de geneesmiddelen. Wij zijn bezig dit beter te regelen.” Binnenkort wordt een nieuwe Europese verordening van kracht. Volgens Bruins is het toezicht daarin beter geregeld. GroenLinks pleitte voor een advies van de overheid aan vrouwen die om cosmetische reden een borstimplantaat overwegen, om dat nog even niet te doen aangezien er nog veel onduidelijk is over de risico’s van siliconen-implantaten. Bruins voelt daar niet voor: dat is een zaak tussen arts en patiënt.

