Minister Blok wil Nederlanderschap jihadist intrekken

Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen van de PVV. Het is de eerste keer dat een jihadist zijn Nederlandse paspoort moet inleveren. Sinds maart heeft Blok ook de bevoegdheid om jihadisten op grond van ‘nationale veiligheid’ hun Nederlanderschap te ontnemen, naast de grond van veroordeling die hij nu toepast. Dat kan alleen bij jihadisten die behalve de Nederlandse ook nog een andere nationaliteit hebben; de overheid mag iemand niet staatloos maken. Blok heeft deze nieuwe grond nog niet toegepast, schrijft hij. Wel heeft hij ‘een aantal dossiers in voorbereiding’. Maar toepassing van deze maatregel vergt volgens de bewindsman ‘echter een zorgvuldige afweging.’

De PVV stelde de Kamervragen naar aanleiding van berichtgeving begin augustus dat het het Verenigd Koninkrijk 150 jihadstrijders hun Britse nationaliteit afnam. Dat Blok zich voorneemt dit in één geval te doen, noemt Geert Wilders in een reactie op Twitter ‘superslap kabinetsbeleid’. Tot op heden zijn in totaal ongeveer 280 jihadisten uit Nederland naar het buitenland vertrokken. Het aantal dat nu nog in in Syrië en Irak is, is ongeveer 190.

