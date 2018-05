Minister Blok krijgt Europese rugdekking bij aanpak Rusland vanwege MH17

Via een diplomatiek offensief probeert Nederland deze week Rusland onder druk te zetten om zijn aandeel in de vliegramp met vlucht MH17 toe te geven. De eerste stap bestond vandaag uit diplomatieke rugdekking van de Europese Unie. De buitenlandministers van alle EU-lidstaten steunden tijdens een vergadering in Brussel Stef Blok, nadat hij had toegelicht waarom Nederland en Australië vrijdag Rusland officieel aansprakelijk stelden.

Volgens Blok is dat gesloten front van groot belang. “We moeten Rusland onder druk zetten om te erkennen dat ze betrokken waren. Daarvoor heb je andere landen nodig.” Als voorbeeld noemde hij de Franse president Emmanuel Macron. Die zette vorige week tijdens een bezoek aan Rusland ook MH17 op de agenda. Blok heeft andere landen gevraagd om hetzelfde te doen.

Sancties De EU kan in een later stadium ook van belang zijn als Nederland er helemaal niet uitkomt met Rusland. Den Haag probeert nu nog via diplomatieke druk Moskou tot medewerking te bewegen, maar Blok hintte vandaag ook op strafmaatregelen, als die aanpak niet werkt. “Voor mogelijke vervolgstappen heb je andere landen nodig, dus dit helpt enorm.” Effectieve sancties worden doorgaans in EU-verband genomen. Maar eerst probeert Nederland om ook via de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties druk op Rusland te zetten. Als hij vanavond in New York de vergadering toespreekt, wil Blok naar eigen zeggen zijn spreektekst ‘met volle kracht naar voren brengen’. Hij moet dan ook vooral andere landen overtuigen, want van Rusland verwacht de minister voorlopig niet veel. “Mijn diepe hoop is dat Rusland eindelijk zijn betrokkenheid toegeeft, en voor genoegdoening zorgt. Als ik beweging zie, zou mij dat veel plezier doen. Maar ik vrees dat we realistisch moeten zijn en de druk stap voor stap moeten opvoeren.”

Tegenvaller Volgens Blok helpt het als de rest van de wereld zich achter Nederland schaart. Bij de stemming in 2015 over de oprichting van het VN-tribunaal voor MH17, stemde Rusland bijvoorbeeld als enige tegen. Angola, China en Venezuela, zeker geen vanzelfsprekende bondgenoten van het Westen, onthielden zich van stemming en lieten Rusland zo in de kou staan. Net als destijds zal Nederland een VN-resolutie uit de zomer van 2014 in herinnering brengen, waar Rusland ook voor heeft gestemd. Die resolutie verplicht alle landen mee te werken aan pogingen om de waarheid boven tafel te krijgen en eventuele daders voor de rechter te brengen. Zo kan Nederland morgen nogmaals aan Rusland duidelijk maken dat het alleen staat in zijn verzet tegen alle onderzoeksbevindingen. België en Maleisië verloren ook burgers bij de ramp, maar doen niet mee om Rusland aansprakelijk te stellen Tegenvaller daarbij is dat de door het neerhalen van MH17 getroffen landen geen compleet gesloten front meer vormen. De Belgische minister van buitenlandse zaken Didier Reynders wilde vandaag niet zeggen waarom hij zich niet aansluit bij de klacht tegen Rusland. Bij de vliegramp kwamen zes Belgen om. België zit ook in het door het Openbaar Ministerie geleide internationale onderzoeksteam dat vorige week een Russische legerbrigade aanwees als herkomst van de raket die MH17 neerhaalde. Maleisië, een ander land met veel slachtoffers, doet ook niet mee om Rusland aansprakelijk te stellen.

