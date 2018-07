Minister Blok is nog lang niet klaar met excuses maken

De minister van buitenlandse zaken noemde Suriname afgelopen een week een ‘failed state’ en weet dit onder meer aan de etnische opdeling van het land. De kwalificatie ‘falende staat’ slaat in het diplomatieke verkeer tussen regeringen op die landen waar de rechtsstaat en democratie volledig ontbreken, zoals Somalië.

De opmerking zorgde dan ook voor grote woede in Suriname, waar de regering in de ‘denigrerende en destabliserende’ opmerkingen een ‘agenda van herkolonisatie’ ontwaarde. In een brief aan zijn Surinaamse collega Yldiz Pollack-Beighle schrijft Blok dat hij de uitspraken ‘niet had moeten doen’ en dat oprechte excuses op hun plaats zijn, ‘mede gezien het grote belang dat ik hecht aan de relatie met uw land’.

Die relatie is toch niet al te best, zeker niet sinds Desi Bouterse in 2010 verkozen werd tot staatshoofd. In Nederland is hij bij verstek veroordeeld tot elf jaar voor zijn betrokkenheid bij drugshandel. Ook is Bouterse hoofdverdachte in het proces rond de zogenoemde Decembermoorden in 1982, toen Suriname een militair bewind onder leiding van Bouterse kende. Sinds 2010 heeft Suriname geen ambassadeur meer in Nederland. Het land laat zich hier vertegenwoordigen door een zaakgelastigde.

Diplomatie, ons vak, is gebaseerd op het gegeven dat verschillende naties en culturen vreedzaam kunnen samenwerken Ambtenaren ministerie van buitenlandse zaken

De minister deed de gewraakte uitlatingen tijdens ‘terugkomdagen’ voor hoge internationale ambtenaren, op een bijeenkomst die werd gehouden op het Binnenhof. Zijn ambtenaren hadden een toespraak voor hem klaarliggen, maar Blok ging in plaats daarvan een soort discussie aan met de zaal. Geschokte aanwezigen speelden opnames die daar openlijk werden gemaakt door naar het tv-programma Zembla.

Diversiteit Blok heeft ook tegenover Aruba, Curaçao en Sint-Maarten spijt betuigd. Die landen maken deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden en worden dus ook door de Nederlandse minister van buitenlandse zaken vertegenwoordigd. Zij hadden zich vooral gestoord aan Bloks opmerking dat hij geen enkele geslaagde multiculturele samenleving kent. Ook de Australische aboriginals schaarden zich dit weekend bij de zwaar beledigde partijen. Zij noemden het citaat dat in de VS en Australië de oorspronkelijke bevolking is uitgeroeid ‘volkomen onaanvaardbaar’. Het ministerie meldt dat inmiddels alle landen die daar behoefte aan hadden, excuses en/of uitleg hebben gekregen. Na de zomer wacht Blok een zwaar debat in de Tweede Kamer Ambtenaren van Bloks eigen ministerie willen dat hij zich inzet voor meer diversiteit. Een oproep daartoe werd vrijdag door tientallen medewerkers ondertekend. “Diplomatie, ons vak, is gebaseerd op het gegeven dat verschillende naties en culturen vreedzaam kunnen samenwerken […] ”, schreven ze onder meer. “Wij willen dat ons ministerie die gedachte weerspiegelt.” Blok heeft beloofd hierover met hen in gesprek te gaan. Dat gebeurt na de zomer. En dan wacht Blok ook een zwaar debat in de Tweede Kamer.

