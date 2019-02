Minister Blok gaat viral met blauw brexitmonster

Donderdagochtend dook op sociale media een foto op van minister Stef Blok (buitenlandse zaken) met het lichtblauwe brexitmonster. Het blauwe beest ligt met een t-shirt met daarop ‘brexit’ op het bureau van de bewindsman. De bijbehorende tekst van de campagne luidt: ‘Zorg dat brexit jou niet in de weg zit… of ligt’.

De foto ging viral op sociale media: tot in het Verenigd Koninkrijk aan toe. De BBC kopt dat de Nederlandse overheid brexit niet ziet als de ‘olifant in de kamer’, maar als een ‘muppet-achtig monster dat op een bureau ligt’. In het onderschrift bij de foto verwijst de omroep er voor de zekerheid naar dat minister Blok links op de afbeelding staat en het Brexitmonster rechts.

Brexitloket De campagne werpt zijn vruchten af, reageerde Blok donderdag opgetogen. “De aanleiding is niet leuk, maar de foto drukt ondernemers wel met de neus op de feiten. Humor helpt dan vaak meer dan alleen ernstige teksten.” Alleen al donderdagochtend bezochten 1600 mensen de website van het zogeheten brexitloket’ waar tips staan voor ondernemers en waar ze kunnen zien wat de impact van brexit is op hun bedrijf. Dat is een stuk meer dan gebruikelijk, zegt Blok. Ook op de website van het brexitloket heeft het monster een prominente rol.

