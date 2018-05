Minister Blok gaat de VN-Veiligheidsraad zelf toespreken over MH17

Blok gaat naar eigen zeggen uitleggen waarom Nederland samen met Australië de stap heeft genomen om de Russische Federatie aansprakelijk te stellen. Ook zal hij Moskou opnieuw oproepen om mee te werken aan het vinden van de daders en genoegdoening voor de nabestaanden.

Nederland is het land met verreweg de meeste slachtoffers, dus het is aan ons het op de agenda te houden Stef Blok

Blok spreekt vandaag ook met zijn ambtgenoten in Brussel over de MH17-zaak en bedankt hen voor de steun die Nederland van ze heeft gekregen. "Het is belangrijk dat de EU-landen achter Nederland blijven staan zodat we druk kunnen uitoefenen op Rusland'', aldus Blok.

"Het vinden van de daders is van groot belang, en we moeten zorgen voor genoegdoening voor de nabestaanden. Nederland is het land met verreweg de meeste slachtoffers, dus het is aan ons het op de agenda te houden." Blok zei dat Nederland andere getroffen landen heeft uitgenodigd Rusland aansprakelijk te stellen. "Het zou fijn zijn als nog meer landen zich aansluiten."

Verantwoordelijkheid EU-buitenlandchef Federica Mogherini reageerde in de vergadering met een verzekering dat de Europese Unie achter de resultaten van het onderzoeksteam staat en de inspanningen steunt om de daders ter verantwoording te roepen. "We roepen Rusland op zijn verantwoordelijkheid te nemen." Vorige week bleek dat de raket die de passagiersvlucht neerhaalde van het Russische leger afkomstig was. Nederland heeft Rusland aansprakelijk gesteld voor de vliegramp, die 298 mensen het leven kostte. Uit de bevindingen van het internationale team dat de toedracht onderzoekt, blijkt volgens het kabinet dat de Russen cruciale informatie hebben achtergehouden. Moskou zegde in 2014 medewerking toe aan het MH17-onderzoek. Nederland zal wijzen op die belofte, die is vastgelegd in resolutie 2166 van de Veiligheidsraad. "Gerechtigheid moet zegevieren", zei minister Blok.

