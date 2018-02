Mini-Merkel voorgedragen als secretaris-generaal van de CDU

Merkels 'Plan K' noemde weekblad Der Spiegel haar al in 2014: Annegret Kramp-Karrenbauer, minister-president van Saarland. Andere bijnamen: AKK, want haar naam is nogal een tongbreker, en 'Mini-Merkel' - ze is een van de naaste vertrouwelingen van de kanselier. Al komt ze uit Duitslands kleinste deelstaatje, de 55-jarige politica geldt als een landelijke belofte en gaat over de tong als kansrijke troonopvolger. Merkel haalt haar nu naar Berlijn: ze draagt haar voor om de nieuwe secretaris-generaal van de CDU te worden.

Lees verder na de advertentie

Ze werd op haar 19de lid van de CDU en studeerde recht en politieke wetenschappen

Een eerste stap in het veiligstellen van haar erfenis, luidt bij vele commentatoren de analyse. Merkel staat onder groeiende druk van haar partijleden om de CDU voor te bereiden op een toekomst zonder haar. Na het afronden van de coalitiegesprekken met de SPD werd geroepen om frisse, veelbelovende politici voor de nieuwe ministerposten. Het kader is dringend aan vernieuwing toe, klinkt het.

De post van secretaris-generaal kan een springplank zijn naar het partijvoorzitterschap en kanselierschap - dat was het voor Merkel destijds zelf ook.

Kramp-Karrenbauer moet Peter Tauber opvolgen, die dit weekend verklaarde zich terug te trekken om gezondheidsredenen. Ze is geen onverwachte keus, geldt als een rijzende ster en speelde een belangrijke rol tijdens de coalitie-onderhandelingen met de SPD. In december zei 45 procent van de CDU-leden Kramp-Karrenbauer als Merkels opvolger wel te zien zitten, boven de andere namen die circuleren. Eind deze maand stemt een CDU-partijcongres over Merkels voordracht.

Zakelijk en analytisch Kramp-Karrenbauer groeide op in een stadje in Saarland, vlakbij de Frans grens en woont daar nu nog steeds vlakbij. Ze werd in 2011 minister-president van de deelstaat. Daarvoor was ze minister van binnenlandse zaken en sport en zat ze enige tijd in de bondsdag. Ze werd op haar 19de lid van de CDU en studeerde recht en politieke wetenschappen. De samenwerking met Frankrijk is voor haar een belangrijk politiek accent; zoals het dat ook is voor bijvoorbeeld de bijna-afgeserveerde SPD-leider Martin Schulz, ook afkomstig uit een grensstreek. Bij kwesties als abortus en homohuwelijk is ze eerder behoudend te noemen Ze was vorig jaar de eerste die de razende Schulz-trein deed stokken. Bij de deelstaatverkiezingen in Saarland, een half jaar voor de landelijke stembusgang, won ze verrassend met 40 procent - terwijl de hype rond Schulz op zijn hoogtepunt was. AKK keerde het tij. Ze won, waarna de CDU ook in twee andere deelstaten won: de magie van Schulz was gebroken. Qua stijl lijkt Kramp-Karrenbauer op Merkel: zakelijk en analytisch. Haar wortels zijn anders: niet uit het oosten, zoals Merkel, maar het verre westen; niet protestants maar katholiek. Ze steunde Merkels vluchtelingenpolitiek. Daarna uitte ze zich ook in strengere bewoordingen en eiste een harder uitzettingsbeleid. Bij kwesties als abortus en homohuwelijk is ze eerder behoudend te noemen. Zoals ook Merkel zelf, die afgelopen zomer tegen de openstelling van het huwelijk voor niet-hetero's stemde. Bij sociale kwesties een tikje links van het midden, bij ethische een stukje rechtser: AKK zou er de verschillende vleugels in de partij mee kunnen verenigen.