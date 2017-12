Minder journalisten overleden tijdens hun werk, maar geweld neemt toe

In haar jaarlijkse rapport meldt de IFJ dat de journalisten die door geweld omkwamen, zijn vermoord, slachtoffer werden van bomaanslagen of stierven door verdwaalde kogels tijdens gevechten. In 2017 zaten meer dan 250 journalisten in de gevangenis.



Het aantal sterfgevallen was het laagste in tien jaar tijd. In 2016 lag het aantal doden nog op 93. Het grootste aantal kwam om het leven in Mexico, maar velen stierven ook in conflictgebieden in Afghanistan, Irak en Syrië.

De IFJ vermoedt, maar kan niet officieel bevestigen, dat donderdag nog een journalist werd vermoord tijdens een zelfmoordaanslag van Islamitische Staat op een sjiitische cultuurcentrum in de Afghaanse hoofdstad Kabul, waarbij 41 mensen omkwamen.

Philippe Leruth, voorzitter van de IFJ, zei dat de daling van het aantal doden en gewonden een neerwaartse trend vertegenwoordigt, maar dat het geweld in de journalistiek onaanvaardbaar hoog blijft.

Landen met het hoogste aantal gedode journalisten:

Mexico: 13

Afghanistan: 11

Irak: 11

Syrië: 10

India: 6

Filipijnen: 4

Pakistan: 4

Nigeria: 3

Somalië: 3

Honduras: 3