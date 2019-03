Miljonairs zijn gewaarschuwd: D66-leider Jetten pleit voor een miljonairsbelasting

Miljonairs in Nederland zijn gewaarschuwd: D66-fractieleider Rob Jetten komt eraan, met zwaar gereedschap in de hand. Jetten wil ‘de sloophamer pakken en de muren kapotmaken die ons in Nederland verdelen’. De nieuwe fractievoorzitter belooft de ongelijkheid tussen Nederlanders ‘radicaal’ te bestrijden. Eén van zijn voorstellen: een miljonairsbelasting.

Nederlanders met een vermogen van boven een miljoen euro moeten meer belasting gaan betalen, terwijl de belasting voor kleine spaarders juist omlaag kan, vindt Jetten. “De rijkste 10 procent van Nederland bezit tweederde van het vermogen”, zei hij maandag bij een lezing in Den Haag, waar hij zijn ideeën voor de partij neerlegt. “De ene groep blijft achter, de andere vermeerdert welvaart en geeft die door.”

Een miljonairsbelasting is een van de ideeën waarmee Jetten het politieke profiel van zijn partij op scherp wil zetten. Hij wil de partij een socialer gezicht geven, zo wordt duidelijk uit zijn Kerdijk-lezing. Voor het eerst sinds hij in oktober aantrad als de nieuwe fractievoorzitter heeft Jetten geschetst waar hij met D66 naartoe wil, mocht hij de politiek leider worden. Voorlopig is hij ‘slechts’ fractievoorzitter in de Tweede Kamer, en het belangrijkste gezicht van de partij. Pas als er nieuwe Kamerverkiezingen naderen, kiest D66 definitief een nieuwe leider.

Sociaal én radicaal

Jetten positioneert zichzelf als de man die D66 terug zal voeren naar de sociaal-liberale wortels van de partij. Hij gaat meer nadruk leggen op gelijke kansen voor arm en rijk. “Sociaal én radicaal”, is het nieuwe motto, wat Jetten betreft. Het lijkt een breuk met de eerdere koers onder Alexander Pechtold, toen de nadruk lag op economische hervormingen. Maar volgens Jetten is het dat niet. “Oprichter Hans van Mierlo van D66 had het al over het neerhalen van ‘de ondoordringbare muur tussen machthebbers en gewone mensen’.”

Veel van de plannen die Jetten maandag ontvouwde, komen uit het verkiezingsprogramma van de partij, en zijn in die zin niet nieuw. Wel geeft de selectie die Jetten maakt uit dat programma, een indruk welke kant hij op wil met de partij. Zo moet er een ‘acceptatieplicht’ komen op alle basisscholen, zodat ‘niemand wordt uitgesloten op basis van postcode of achtergrond’. D66 heeft dat vaker bepleit, maar binnen deze coalitie ligt een acceptatieplicht gevoelig. De christelijke partijen zien niets in een inperking van de vrijheid van onderwijs. Scholen mogen dan niet meer zelf beslissen welke leerlingen zij aannemen, zoals nu.

Ook pleit Jetten voor meer inkomenszekerheid voor zzp’ers, door een bodem in de tarieven af te spreken. Het kabinet laat daar net een onderzoek naar doen. Het idee is dat werkgevers en werknemers er vrijwillig afspraken over maken. Verder roept Jetten de vakbonden op om flinke looneisen te stellen. “Het probleem in Nederland is niet een gebrek aan werk, maar aan goedbetaald werk.” De overheid moet uitzendbureaus controleren op discriminatie door ze telefonisch te testen. Jetten hekelt ook ‘de stille macht’ van bedrijven. “Er is een macht die zich sms’jes aan de premier denkt te kunnen permitteren.”

In zijn wensenlijstje valt op dat er geen concrete voorstellen instaan voor betaalbaar wonen, terwijl Jetten in zijn Kerdijk-lezing de ongelijkheid op de woningmarkt als een van zijn grote zorgen benoemt. “Terwijl ik zelf kansen en zekerheid kreeg als jonge manager bij ProRail, zag ik hoe familieleden en vrienden onzeker werden. Geen vast contract, geen hypotheek, en soms zelfs geen huurhuis.” Volgens de D66-fractievoorzitter ligt een koopwoning voor de lagere- of middeninkomens vaak buiten bereik, en is een huurwoning te duur, terwijl ondertussen de groep vermogenden ‘hun kinderen belastingvrij een ton schenkt om een huis te kopen’.

Met het benoemen van zulke zorgen moet er weer meer kleur komen op het gezicht van de fractie van D66, die het als enige progressieve partij in de coalitie soms moeilijk heeft.