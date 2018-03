Miljoenen extra voor Rotterdam-Zuid

Het geld komt van de 900 miljoen die het kabinet heeft uitgetrokken voor achterstandsgebieden of krimpregio’s. Naast Rotterdam-Zuid zullen ook Zeeland, Eindhoven en de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba geld ontvangen. Voorwaarde is dat de ontvangers zelf ook een bedrag bijleggen. Rotterdam wil nog eens 130 miljoen euro uittrekken voor Zuid.

Al sinds 2011 loopt het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ). Rotterdam en de Rijksoverheid investeerden sindsdien al honderden miljoenen om het stadsdeel naar het niveau van de rest van de stad te krijgen. Inmiddels krijgen kinderen in de zeven wijken met de grootste achterstanden extra lesuren, en veel verkrotte woningen zijn opgeknapt of vervangen voor nieuwbouw. Het NPRZ loopt nog tot 2030.

Dankzij de investering kunnen ba­sis­scho­lie­ren de komende vier jaar extra lesuren volgen

Dankzij de investering kunnen basisscholieren de komende vier jaar nog extra lesuren volgen en kan het lesprogramma ook in andere wijken in het stadsdeel ingevoerd worden. Ook zullen meer woningen plaatsmaken voor nieuwbouw en zal een deel van de huizen en schoolgebouwen op Zuid gerenoveerd en verduurzaamd worden.

Directeur Marco Pastors van het NPRZ is blij met het geld. “In 2011 hebben we een programma vastgesteld voor twintig jaar. Het is goed dat achtereenvolgende kabinetten met heel andere mensen de noodzaak zien.” Volgens Pastors begint Zuid langzaam op te krabbelen. Zo zijn de Cito-scores de afgelopen jaren gestegen en gingen meer mensen aan het werk. “Dat is de basis van een stabiel leven.”

Deze week bericht de pop-upredactie vanuit Rotterdam-Zuid. Waar naast wijken met achterstanden, buurten zoals Katendrecht flink aan het veryuppen zijn. En waar ook de electorale verdeeldheid groot is.