Militairen ingezet in Braziliaanse hoofdstad na felle protesten tegen president

Met traangas, pepperspray en rubberkogels probeerde de politie controle te krijgen over de tienduizenden demonstranten. Zij eisten het aftreden van president Michel Temer en het schrappen van zijn bezuinigingsmaatregelen. Gemaskerde demonstranten schoten vuurwerk naar de politie, stichtten brand in het ministerie van landbouw en vernielden ramen en deuren van andere ministeries. De politie blokkeerde de toegang tot het congresgebouw, waar de grootste bondgenoot in Temers coalitie, de PSDB, bijeen was gekomen om te bespreken of ze Temer wil blijven steunen.

Temer is de opvolger van de vorig jaar afgezette president Dilma Rousseff, die vooral onder de arme bevolking populair was, maar werd beschuldigd van het sjoemelen met de begroting. De conservatieve Temer is nooit geliefd geweest en ligt de laatste tijd extra onder vuur vanwege verdenkingen van corruptie. Vorige week meldde een Braziliaanse krant dat er opnames zijn waarop te horen is hoe Temer groen licht geeft voor het betalen van steekpenningen aan Eduardo Cunha. Hij gaf als Lagerhuisvoorzitter het startsein voor de afzettingsprocedure van Rousseff en was een van machtigste politici in Brazilië, tot hij in maart vijftien jaar celstraf kreeg vanwege corruptie, witwassen en belastingontduiking.

Als deze regering zichzelf niet staande kan houden, zal het leger dat ook niet doen. Senator Renan Calheiros

Militairen Het Braziliaanse hooggerechtshof opende een onderzoek naar de beschuldigingen tegen Temer. De president zegt niets verkeerd te hebben gedaan en weigert af te treden. Hij droeg militairen op om de politie te assisteren en indien nodig arrestaties te verrichten. De inzet van het leger is een ongebruikelijke stap en stuitte direct op felle kritiek in het land, waar de herinneringen aan de brute militaire dictatuur van 1964 tot 1985 nog vers zijn. “Wat gaan zij doen? Ingrijpen en oorlog voeren tegen de mensen die daar op de boulevard staan?”, vroeg een senator van de Arbeiderspartij. Ook uit Temers eigen partij klonk kritiek: “Als deze regering zichzelf niet staande kan houden, zal het leger dat ook niet doen”, zei senator Renan Calheiros. Temer zou ook tot aftreden gedwongen kunnen worden door de kiesraad, die onderzoekt of Rousseff en Temer hun campagne in 2014 illegaal hebben gefinancierd. Op 6 juni beslist de raad of de uitslag van die verkiezing nietig wordt verklaard. Als dat gebeurt, verliest Brazilië voor de tweede keer in een jaar tijd een president. Het congres moet dan binnen dertig dagen een opvolger voor Temer kiezen. Lees ook: Nieuwe politieke crisis in Brazilië

