Mike Pompeo, schouder aan schouder met president Trump

Dat is een hele verandering ten opzichte van zijn voorganger, Rex Tillerson.

Het ziet ernaar uit dat de benoeming van Pompeo nog deze week, vermoedelijk op donderdag al, zal worden goedgekeurd door de Senaat. Veel Democraten zullen tegenstemmen. Senator Ben Cardin uit Maryland legde in een artikel in The Washington Post uit dat hij Pompeo ongeschikt vindt als vertegenwoordiger van de VS, gezien zijn standpunt over het homohuwelijk – hij is daar als evangelicaal christen tegen – en zijn stelling dat moslimleiders vaak zwijgen over terroristische aanslagen en daarmee medeplichtig worden. Cardin vindt Pompeo ook ongeschikt als diplomaat, gezien zijn ooit geuite wens om het akkoord over het kernwapenprogramma van Iran te verscheuren en in plaats daarvan verdere ontwikkeling van kernwapens onmogelijk te maken met ‘een paar duizend bombardementsvluchten’.

Pompeo weigerde de spijkerharde conclusies van de CIA over Russische bemoeienis af te zwakken

Die uitspraak deed Pompeo nog als politicus. Tot hij in januari vorig jaar door president Trump tot directeur van de CIA werd benoemd, was hij lid van het Huis van Afgevaardigden. Daarvoor leidde hij enkele toeleveringsbedrijven voor de vliegtuigbouw. En dat was al zijn derde carrière: hij diende vijf jaar bij het leger, onder andere in Europa, nadat hij als beste van zijn jaar was afgestudeerd aan de militaire academie in West Point. Na zijn afzwaaien studeerde hij rechten aan de hoog aangeschreven Harvard universiteit en werkte een paar jaar als advocaat.