Michael Bloomberg, de redelijke miljardair die zich maar nooit verkiesbaar stelt

Bloomberg, de miljardair en zakenman die tussen 2002 en 2013 populair was als burgemeester van New York, kwam zondag in een interview met televisiestation CBS met een opzienbarend nieuwtje: hij beloofde om hoogstpersoonlijk de financiële verplichtingen van de VS aan het klimaatakkoord van Parijs te voldoen. President Trump trok zijn land vorig jaar terug uit dat akkoord, en dus zal Bloomberg dit jaar 4,5 miljoen dollar overmaken naar de organisatie.

Vult u hiermee een gat in het leiderschap van dit land, vroeg de interviewer door. Bloomberg zei nee, maar bedoelde duidelijk ja: “Nee, dit is gewoon wat het Amerikaanse publiek, als je ze vraagt wat er moet gebeuren, wil dat er gebeurt.” En zo ging het eigenlijk het hele interview: Bloomberg benadrukte steeds dat hij het niet over de persoon Trump wilde hebben, maar presenteerde zichzelf wel heel nadrukkelijk als het redelijke alternatief voor de man van wie hij duidelijk vindt dat die er een potje van aan het maken is.

Veel Amerikanen zien in Michael Bloomberg de ideale persoon om de politieke polarisatie tegen te gaan in hun land

Pas toen de interviewer Trump en Bloomberg als collega-zakenmannen beschreef, kon de geïnterviewde zich even niet meer bedwingen: een paar gebouwen neerzetten en daar slapend rijk van worden is leuk, maar daarmee ben je nog geen échte zakenman. "Hij heeft geen ervaring in het runnen van grote organisaties."

Volgende verkiezingen Met die steken onder water is het speculatieseizoen voor Bloomberg 2020 officieel geopend. Weliswaar duurt het nog wel even tot de volgende verkiezingen, die voor eind 2020 op de agenda staan. Maar het circus van voorverkiezingen dat daaraan voorafgaat, plus de noodzaak om een campagne-organisatie op te bouwen, betekenen dat serieuze kandidaten zich zo langzamerhand wel warm moeten gaan lopen. Vóór alles is Bloomberg een pragmaticus, die snapt dat je er alleen komt door samen te werken Veel Amerikanen zien in Michael Bloomberg de ideale persoon om de politieke polarisatie tegen te gaan die hun land de afgelopen jaren steeds onbestuurbaarder heeft gemaakt. Bloomberg is een man van het midden: hij was ooit een Democraat, daarna een Republikein, en gaat tegenwoordig als onafhankelijk door het leven. Als zakenman uit New York staat hij links van het midden als het gaat om sociaal-culturele onderwerpen als wapenbezit, het homohuwelijk en milieu, en eerder rechts van het midden als het gaat om belastingen en de economie. Maar voor alles presenteert hij zich als een pragmaticus, die snapt dat je er alleen komt door samen te werken, en door je niet vast te klemmen aan partijpolitieke stokpaardjes. In 2015 spendeerde de wapenlobbyclub NRA zelfs een miljoen dollar aan te­le­vi­sie­spot­jes tegen de kandidatuur van Bloomberg. Want je weet maar nooit. Je kunt je natuurlijk afvragen of het gepolariseerde Amerika momenteel wel zit te wachten op zo'n redelijke miljardair. Maar er is nog een groter probleem met zijn kandidatuur: hij wil zelf niet. Toen zijn naam steeds maar rondzoemde voor de verkiezingen van 2008, liet hij er in de New York Times geen misverstand over bestaan: "Ik ben geen kandidaat, en zal er ook geen zijn."

Circus Sindsdien heeft het circus zich bij iedere verkiezingscyclus herhaald. Speculatie in de media, een krachtige ontkenning van Bloomberg, die toch niet geloofd wordt. In 2015 spendeerde de wapenlobbyclub NRA zelfs een miljoen dollar aan televisiespotjes tegen de kandidatuur van Bloomberg. Want je weet maar nooit. Nou speelde hij bij de laatste verkiezingen wel met het idee om zich kandidaat te stellen. De reden dat hij het niet deed? Hij was bang dat hij, door zich als onafhankelijk kandidaat in het speelveld te mengen, de kansen van een 'extreme' Republikeinse kandidaat als Trump of Cruz zou vergroten. Zijn afzijdigheid heeft dat in ieder geval niet kunnen voorkomen. Ook dit weekend eindigde het interview weer met die klassieke vraag: hoe hoog zijn de kansen dat u straks zelf kandidaat bent? "Niet heel hoog", antwoordde Bloomberg. Dat klonk dan toch weer niet zo stellig als eerdere ontkenningen, dus we zullen zijn naam de komende tijd nog wel vaker rond horen zoemen.