Mexico zwicht voor dreigement Trump: importheffingen voorlopig van de baan

De invoering van importheffingen op Mexicaanse producten van 5 procent is “voor onbepaalde tijd opgeschort”, aldus de president. Mexico heeft er volgens Trump mee ingestemd om krachtige maatregelen te nemen om de migratiestroom vanuit het land naar de zuidelijke Amerikaanse grens in te perken.

Afgesproken is dat Mexico vanaf maandag de Nationale Garde gaat inzetten bij de zuidgrens met Guatemala om de toestroom van migranten te beperken. Daarnaast zullen asielzoekers die de VS inkomen, worden teruggezonden naar Mexico waar ze de aanvraagprocedure moeten afwachten. Details over de overeenkomst worden binnenkort door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vrijgegeven, aldus de president.

Volgens de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken is het akkoord tussen de twee landen eerlijk en evenwichtig. Marcelo Ebrard zei dat de VS in eerste instantie veel zwaardere eisen hadden gesteld dan wat uiteindelijk in het akkoord staat. “We kwamen tot een middelpunt”, aldus Ebrard.

In het bereikte akkoord staat verder dat de twee landen de onderhandelingen om illegale immigratie aan te pakken voortzetten. Binnen negentig dagen moeten die gesprekken zijn afgerond.

Als Mexico niet voldoende stappen zou zetten om migranten tegen te houden, dan zouden de Verenigde Staten vanaf aanstaande maandag 5 procent importheffingen toepassen op goederen als auto’s, bier, tequila, fruit en groenten. Die heffingen zouden oplopen tot 25 procent in oktober als Washington zijn zin niet zou krijgen.

Wat Mexico precíes moest doen om onder de economische strafmaatregel uit te komen, werd de afgelopen dagen niet duidelijk. Mexico zou hebben aangedrongen op uitstel van de heffingen, zodat het land meer tijd krijgt om een antwoord te formuleren op de eisen rondom immigratie van Trump.

Schrikeffect In de voor hem kenmerkende stijl gooide Trump zijn dreigement via Twitter de wereld in. Vanwege de innige verwevenheid van beide economieën, zorgde dat voor een schrikeffect op de financiële markten en onder Amerikaanse politici. Zelfs Republikeinse Congresleden, partijgenoten van Trump, schrokken zich rot. Zij vrezen dat de maatregelen (en mogelijke represailles van Mexico) hun eigen achterban in de portemonnee zullen treffen. De schrik leek toch vooral groot in Mexico, waar sinds eind vorig jaar de linkse populist Andrés Manuel López Obrador president is. Die stelde altijd dat hij zich niet voor een Amerikaans karretje zou laten spannen op het migratiedossier, en zeker geen ‘vuile klusjes’ zou opknappen. Maar na het dreigement van Trump stuurde hij deze week toch snel een zware delegatie naar Washington. Hij zei vrijdag eerder op de dag ook al hoopvol te zijn voor een akkoord met de VS. De Mexicaanse minister van buitenlandse zaken probeerde ook vrijdag nog uit alle macht om de heffingen te verijdelen. Dat lijkt voorlopig dus te zijn gelukt. Mexico zou hebben aangedrongen op uitstel van de heffingen, zodat het land meer tijd krijgt om een antwoord te formuleren op de eisen rondom immigratie

Mensensmokkel Eén concessie deden de Mexicanen al eerder: zij sturen zesduizend militairen naar de zuidgrens met Guatemala om de mensen die daar in karavanen het land binnen trekken op weg naar de VS, tegen te houden. Ook werden de banktegoeden geblokkeerd van een aantal mensen die zich bezig zouden houden met mensensmokkel. Er lijkt bovendien beweging te zitten in het overleg over het Mexicaanse asielsysteem. De Amerikanen willen dat Mexico een verdrag ondertekent waardoor het als ‘veilig derde land’ geldt. Dat zou de Amerikanen de gelegenheid geven om migranten uit Midden-Amerikaanse landen terug te sturen naar Mexico als ze in de VS asiel aanvragen. Tot dusver was dat onbespreekbaar voor Mexico.

Campagne Immigratie is voor president Trump een cruciaal thema. Hij voerde er campagne mee in de verkiezingen die hij in 2016 won, en hij hoopt er opnieuw zijn achterban warm voor te krijgen als hij volgend jaar voor herverkiezing gaat. Maar ook al is zijn retoriek nog zo ferm, de immigratie is niet gedaald. Sterker nog: juist de afgelopen maanden is een enorme toename van de migratie aan de Amerikaanse zuidgrens waar te nemen. Terwijl daar de afgelopen vijf jaar maandelijks tussen de 30.000 en 60.000 mensen binnenkwamen, nam dat aantal de laatste tijd pijlsnel toe. Mei liet een hoogtepunt zien: de grenswacht registreerde toen ruim 144.000 immigranten - hoger was het aantal de afgelopen tien jaar niet.

