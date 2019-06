Mexico ratificeert nieuw vrijhandelsakkoord met VS en Canada

De Amerikaanse president Donald Trump eiste eerder een vervanging van Nafta, het eerdere vrijhandelsovereenkomst tussen de VS, Mexico en Canada dat uit 1994 stamde. Het nieuwe verdrag gaat USMCA heten, wat staat voor United States-Mexico-Canada Agreement.

USMCA ‘betekent buitenlandse investeringen en banen in Mexico en het garanderen van handel’, aldus de Mexicaanse president Manuel Lopez Obrador.

De door Mexico goedgekeurde versie van het verdrag is mogelijk niet de definitieve. De huidige versie van USMCA kan op enige tegenstand rekenen in het door Democraten gedomineerde Huis van Afgevaardigden in de VS. Zij willen aanpassingen zien op onder meer het gebied van medicijnprijzen. Ook Canada moet nog akkoord gaan met het verdrag. Als er aanpassingen worden gedaan, zal Mexico USMCA opnieuw moeten ratificeren.